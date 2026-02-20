Platschef till vår verkstad i Örnsköldsvik (Själevad) - Har du passion för
2026-02-20
Vi söker en operativ ledare med branscherfarenhet - någon som förstår vardagen i verkstaden och som inte räds att kavla upp ärmarna när det behövs. Du blir länken mellan driften och affären, med fullt fokus på att bygga ett sammansvetsat lag. Du rapporterar till regionchef Norr.
I rollen som platschef har du helhetsansvaret för filialen, allt från att faktiskt utföra de tjänster som verkstaden erbjuder till att leda dina kollegor.
- Leda och fördela arbetet: Du planerar vardagen proaktivt så att flödet i verkstaden fungerar optimalt. Du har personalansvar och coachar ditt team till framgång, samtidigt som du ser till att alla jobbar säkert - varje dag.
- Kundkontakt och affärsdriv: Du vårdar och utvecklar relationerna med både lokala och nationella kunder. Genom din branschkunskap ser du möjligheter till merförsäljning och säkerställer att vi levererar den service nya och befintliga kunder förväntar sig.
- Ansvar för driften: Du håller koll på filialens mål och budget. Det innebär även administrativa delar som tidrapportering, inventering och fakturering - sysslor du sköter effektivt för att kunna lägga mesta möjliga tid på teamet och kunderna.
I Själevad servar vi såväl tunga som lätta fordon och erbjuder bilservice, hjulinställning, däckhotell och beredskap. Som platschef har du en tät dialog med våra större avtalskunder och ansvarar för att vi levererar på högsta nivå.
Låter detta som du, tveka inte att söka. Urval sker löpande.
Vi söker dig som har:
- Erfarenhet från fordonsbranschen.
- En naturlig ledarförmåga och ett starkt intresse för att vägleda andra.
- Förmåga att motivera och engagera dina kollegor för att tillsammans skapa ett starkt och effektivt team.
- Starkt fokus på kundhantering och affärsutveckling, med ett personligt driv att nå och överträffa mål.
- Ansvarskänsla för arbetsmiljö och säkerhet samt en god förståelse för vikten av att följa lagar och förordningar.
- En organisatorisk förmåga med verktygen att planera och prioritera arbetet effektivt för både dig själv och gruppen.
- Ekonomiskt sinne och förståelse för hur dagliga beslut påverkar budget och resultat.
- Goda administrativa kunskaper och vana att arbeta i digitala system.
B-körkort är ett krav. Sist men inte minst delar du naturligtvis vårt intresse för fordonsbranschen.
Euromaster AB är en del av Michelinkoncernen och Europas största däckkedja - med över 2800 verkstäder i 17 länder. Vi är specialister på däck- och fordonsservice och hjälper både privatpersoner och företag med trygga och hållbara transportlösningar. I Sverige har vi 130 verkstäder på över 100 orter, där våra dedikerade medarbetare står redo att ge personlig service, med stöd av erfarenheten och kompetensen från hela vårt europeiska nätverk. Det gör oss till en stark och pålitlig partner för allt som rullar - på vägar, åkrar, byggarbetsplatser och andra miljöer där fordon verkar. Vi arbetar aktivt för att minska våra kunders miljöpåverkan och kostnader, med smarta produkter och tjänster som främjar ett mer hållbart transportsystem. Vårt svenska huvudkontor ligger i Varberg.www.euromaster.se
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9755791