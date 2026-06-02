Platschef till TL Byggs affärsområde Stockholm Ombyggnad
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Nacka Visa alla byggjobb i Nacka
2026-06-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Nacka
, Hallsberg
, Karlstad
, Örebro
, Kumla
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa hållbara byggnader som gör skillnad? TL Bygg är i en stark tillväxtfas och söker nu en platschef som vill leda några av våra större ombyggnadsprojekt i Stockholm.
Vårt byggande präglas av pålitlighet, långsiktighet, hjärta och framåt tillsammans – värderingar som präglar både våra projekt och vårt sätt att arbeta. Vi har flera spännande och tekniskt komplexa projekt på väg in och söker dig som vill vara med på resan och driva dessa framåt!
Ditt uppdrag
Som platschef har du det övergripande ansvaret för produktionen i ett eller flera projekt inom större kontors- och hyresgästanpassningar. Här får du arbeta i utmanande projektmiljöer med stort eget ansvar. Du leder arbetet på byggarbetsplatsen från uppstart till färdigställande och säkerställer att projekten genomförs enligt gällande lagar, avtal samt TL Byggs kvalitets- och miljökrav.
I rollen som BAS-U ansvarar du för planering, resursledning, tidplaner, inköp, ekonomi och arbetsmiljö. Samtidigt skapar du förutsättningar för trygga, effektiva och välfungerande projekt där både team och produktion utvecklas. Du rapporterar till projektchef och är en nyckelperson i projektets framdrift och TL Byggs utveckling.
Du som platschef kommer:
Arbeta med komplexa ombyggnadsprojekt
Ha ett helhetsansvar för samtliga delar i projektet
Få varierande dagar med projekt av olika karaktär
Göra mindre kalkyler och ha huvudansvar för inköpen i projekten
Vara en uppskattad medarbetare och en betydande spelare i team TL Bygg
Om dig
Vi söker dig som är en trygg ledare med hög affärsmässighet och ansvarskänsla. Du trivs med att driva produktion i nära samarbete med kollegor, underentreprenörer och beställare. Som ledare hos TL Bygg skapar du engagemang och får människor att arbeta mot gemensamma mål. Du har en naturlig förmåga att få människor omkring dig att växa, ta ansvar och känna stolthet över sitt arbete.
Våra värderingar är en del av vardagen och grunden för hur vi driver våra projekt, bemöter våra kunder och varandra. Som person är det därför viktigt att du känner igen dig i och delar dessa. Du tror på delaktighet och ser till att hela teamet drar åt samma håll med tydlighet och arbetsglädje.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet som platschef inom ombyggnadsprojekt med budget på 70 Mkr och uppåt
Erfarenhet av BAS-U och arbete med KMA-system (gärna BKMA)
God teknisk förståelse inom byggnadsteknik och materiallära
Goda kunskaper inom installationssystem/installationssamordning
God datorvana, särskilt i Officepaketet.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper inom entreprenadjuridik
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av miljöcertifierade byggprojekt (t.ex. Miljöbyggnad och Svanen) samt erfarenhet av att driva projekt i pågående verksamhet.
Vi erbjuder:
En utvecklande och ansvarsfull roll i en stabil och växande organisation.
Möjlighet att påverka både projekt och företagets framtida arbetssätt.
En kultur som präglas av pålitlighet, långsiktighet, hjärta och framåt tillsammans.
Konkurrenskraftiga förmåner och villkor
Sist men inte minst får du vara en del av företaget som tog initiativet att grunda Sila Snacket och som varje dag arbetar för en schysstare och en mer inkluderande arbetsmiljö. För mer information besök vår hemsida: TL Bygg (https://www.tlbygg.se/)
Kontaktuppgifter och ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag då vi löpande arbetar med urval och intervjuer. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult: Frida Lundqvist på 073-526 33 29 eller frida@isakssonrekrytering.se
(mailto:frida@isakssonrekrytering.se
)
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699), https://www.tlbygg.se/
131 54 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TL Bygg Aktiebolag Kontakt
Rekryteringskonsult
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se +46735263329 Jobbnummer
9941306