Platschef till Sodexos uppdrag hos SkiStar - Sälen
Sodexo AB / Chefsjobb / Malung-Sälen Visa alla chefsjobb i Malung-Sälen
2025-12-30
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Malung-Sälen
, Mora
, Gagnef
, Hagfors
, Torsby
eller i hela Sverige
Vill du leda i en miljö där naturen, människorna och verksamheten förändras från dag till dag? Där högsäsong möter högt tempo - och där du får vara med och skapa trygga, välfungerande och välkomnande fjällmiljöer för tusentals gäster varje vecka?
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad platschef till vår verksamhet i Sälen där vi vi ansvarar för lokalvården i fjällstugor, fjällhotell och andra lokaler inom SkiStars anläggningar. Detta är en möjlighet för dig som vill leda med stort ansvar, bygga starka team och göra en verklig skillnad varje dag. För att lyckas i rollen behöver du vara flexibel, stresstålig och vara riktigt bra på att hitta lösningar i en föränderlig miljö.
Din roll - helhetsansvar för Sodexos leverans på site
Som platschef har du det övergripande ansvaret för vår leverans till kund - med fokus på både operativ drift och strategisk utveckling. Du leder ett team på cirka 60-70 medarbetare, med stöd av gruppledare på plats, och rapporterar till vår Key Account Manager. Här får du chansen att driva och utveckla verksamheten tillsammans med SkiStar - Skandinaviens ledande semesterarrangör.
Du kommer bland annat att:
• Leda, coacha och utveckla gruppledare och lokalvårdspersonal
• Ansvara för bemanningsplanering och schemaläggning i en komplex, varierad organisation
• Säkerställa leverans enligt kundavtal och kvalitetskrav - även i högt tempo under säsong
• Bygga och vårda relationen med SkiStar lokalt, och identifiera nya möjligheter för utveckling
• Följa upp resultat, budget och nyckeltal - och driva förbättringsarbete
Vem vi söker - en trygg ledare med hjärta för service
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet från servicebranschen, gärna inom lokalvård, handel eller annan personalintensiv verksamhet. Du har dokumenterad ledarerfarenhet, är lösningsorienterad och trivs i en miljö som förändras snabbt - där du får vara nära både medarbetare och kund.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• Erfarenhet av att leda större team och hantera säsongsvariationer
• God förmåga att arbeta administrativt och systematiskt, inkl. bemanning och schemaläggning
• Kommersiellt driv och förmåga att förstå och följa upp avtal och budget
• Flexibilitet och förmåga att fatta beslut i stundvis högt tempo
• Intresse för att bygga kultur, trygghet och engagemang i teamet
Meriterande:
• Erfarenhet av schemaplanering i stordrift
• Erfarenhet från hotell-, städ- eller turismverksamhet i fjällmiljö
Vårt erbjudande
• En flexibel och utvecklande arbetsmiljö
• Tillgång till utbildningar och interna karriärvägar
• Möjlighet till volontärarbete på betald arbetstid
• Ett företag med starkt fokus på hälsa, säkerhet och hållbarhetPubliceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad på site i Sälen, och kräver ett närvarande ledarskap på plats.
Frågor om tjänsten hänvisas till Mattias Hellman, Key Account Manager, via mattias.hellman@sodexo.com
. Observera att alla ansökningar ska gå via vårt rekryteringssystem. Skicka in din ansökan snarast, dock senast 25 januari. Vi reserverar oss för att tillsättning av tjänsten kan ske innan sista ansökningsdatum.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten informeras och tillfrågas om samtycke innan kontrollen genomförs.
Välkommen med din ansökan!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Individuell Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9665786