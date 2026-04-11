Platschef till S-Schakt - Mark- och anläggningsprojekt i Skåne
Vill du leda mark- och anläggningsprojekt i ett välrenommerat familjeföretag där kvalitet, omtanke och yrkesstolthet genomsyrar vardagen?
S-Schakt söker en trygg och erfaren platschef som vill bidra till långsiktigt hållbara projekt och starka samarbeten.
Om rollen
Som platschef ansvarar du för att planera, leda och följa upp våra mark- och anläggningsprojekt - från första spadtag till avslutad leverans. Rollen innebär daglig styrning av produktion, ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet, och du arbetar i nära samarbete med arbetsledare, yrkesarbetare, underentreprenörer och kunder.
Arbetet sker både ute i produktionen och från vårt kontor i Hörby. Våra projekt finns främst i Malmö-Lund-regionen och Mellanskåne, samt enstaka uppdrag i nordvästra Skåne.
Våra värderingar - en del av hur vi arbetar
På S-Schakt är våra värdeord vägledande i allt vi gör. De är en viktig del av hur vi arbetar, och vi ser att du delar och representerar dem i din roll - både i ditt arbetssätt och som person:
Stolthet & kvalitet
Gemenskap & omtanke
Öppenhet
Dina ansvarsområden
Leda och utveckla teamet i det dagliga arbetet
Planera och följa upp produktion, resurser, ekonomi och tidplan
Säkerställa arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
Samordna interna resurser och underentreprenörer
Upprätthålla god kommunikation med kunder, beställare och samarbetspartners
Bidra till ett positivt och professionellt arbetsklimat Publiceringsdatum2026-04-11Profil
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från mark- och anläggningsbranschen
Bakgrund som platschef eller arbetsledare i liknande projekt
God förståelse för produktion, projektledning och ekonomisk uppföljning
Förmåga att leda, motivera och bygga fungerande team
B-körkort och god förmåga att uttrycka dig på svenska
Goda IT-kunskaperDina personliga egenskaper
Du är en trygg, prestigelös och tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och struktur. Du kommunicerar klart, värnar om goda relationer och ser helheten i projekten. Med ditt sätt att arbeta skapar du både resultat och ett gott arbetsklimat - två saker vi värderar högt.
Vi erbjuder
En central roll i ett stabilt familjeföretag med korta beslutsvägar
En kultur präglad av samarbete, ansvar och långsiktighet
Möjlighet att påverka och utveckla både projekt och verksamhet.
Om S-Schakt
S-Schakt AB grundades 1980 och drivs idag i andra generationen. Vi är ett välrenommerat mark- och anläggningsföretag med bas i Hörby som utför arbeten i hela Skåne, med tyngdpunkt i Malmö-Lund-regionen. Våra uppdrag omfattar mark- och VA-entreprenader på både total- och utförandeentreprenad åt byggföretag, kommuner och bostadsutvecklare - men även privatkunder förekommer.
Hos oss möts erfarenhet, kvalitet och engagemang i varje projekt.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar S-Schakt med Jefferson Wells.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi genomför systembyte 17-19 april så under de datumen går tjänsten ej att söka.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult
Angela Ekelöf, angela.ekelof@jeffersonwells.se
, 0703-775781 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Kläppvägen 6
)
242 31 HÖRBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
S-schakt AB Kontakt
Angela Ekelöf Angela.Ekelof@jeffersonwells.se +46703775781
