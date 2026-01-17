Platschef till omfattande totalentreprenad i Stockholmsområdet!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-01-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett helhetsansvar i ett komplext byggprojekt där struktur, ledarskap och affärsmässighet står i fokus? Nu söker vi en erfaren platschef som vill driva ett stort samhällsbyggnadsprojekt från start till färdig leverans.
OM TJÄNSTEN
I rollen som platschef ansvarar du för att självständigt driva och genomföra entreprenaduppdraget på byggarbetsplatsen. Du leder och samordnar produktionen så att arbetet utförs tekniskt korrekt, administrativt strukturerat och enligt uppsatta krav på kvalitet, arbetsmiljö, tidplan och budget. Rollen innebär fullt ansvar för projektets genomförande, inklusive produktionsplanering, ekonomiuppföljning, inköp och samordning av underentreprenörer samt dokumentation och besiktningar.
Du arbetar enligt etablerade arbetssätt och processer och rapporterar till arbetschef enligt projektets organisationsstruktur. Rollen är administrativt tung och innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och externa parter. För rätt person finns möjlighet till långsiktig utveckling och fortsatt ansvar i kommande projekt.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder ett längre konsultuppdrag med goda möjligheter till förlängning och på sikt en anställning. Du får en nyckelroll i en växande organisation där du kan bidra till att utveckla arbetssätt och effektivisera processer.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
En administrativ och koordinerande roll där du hanterar hela projektens praktiska administration, ekonomi och juridik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Projektberedning och produktionsplanering
• Tidsplanering och avstämning av upprättade produktionstidplaner
• Ekonomi- och kostnadsstyrning avseende underentreprenörer och produktionsomkostnader
• Samordning av tekniska utredningar och produktionsanpassningar
• Ansvara för och bistå vid upphandling och inköp av underleverantörer enl inköpsplan
• Mötesledning och protokollskrivning
• Produktionssamordning, bygg- och montageledning avseende underleverantörer
• Ledning och samordning av platsorganisationen
• Kvalitets- och miljösamordning på byggarbetsplatsen
• Arbetsmiljösamordning BAS-U mm
• Leda avsyning och kontroll av entreprenadarbeten, upprättande av åtgärdsprotokoll
• Utföra, följa upp och dokumentera egenkontroll
VI SÖKER DIG SOM
• Minst 4 år dokumenterad erfarenhet som platschef/produktionschef inom byggproduktion - gärna inom totalentreprenad (arbetsledarbakgrund räcker ej)
• Genomfört minst två byggprojekt från start till slut
• Erfarenhet av större entreprenader (minimum 10-20 MSEK, helst mer än 100 MSEK)
• God kunskap inom projektekonomi och tidsplanering
• Goda kunskaper inom BAS-U/BAS-P, entreprenadjuridik, AMA, inköp och kontrakt
• Prata och skriva flytande i svenska och engelska
För att lyckas i rollen har du följande egenskaper:
Strukturerad, självgående, driven, ansvarstagande och kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient är ett framstående företag inom byggbranschen. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116819". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9689948