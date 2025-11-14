Platschef till Liberi Entreprenad i Stockholm
Andara Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-11-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker en platschef till Liberi Entreprenad i Stockholm.
Liberi Entreprenad är ett entreprenadbolag som erbjuder en helhet, inkluderat projektledning och administration, såväl som själva utförandet av arbetet under byggtiden, vilket kan innebära allt från lokal-eller hyresgästanpassningar till lagerlokaler och lägenheter.
Som platschef har du ansvar för större materialinköp, upphandling av underentreprenörer, ser till att arbetet ute på plats fortskrider enligt tidsplan och håller koll på både projektekonomin och slutdokumentation.
Meriterande är om du:
Har tidigare erfarenhet av hyresgästanpassningar i lokaler med kvarsittande hyresgäster/ lokaler med hyresgäster i angränsande lokaler.
Har goda kunskaper i officepaketet.
Har god datorvana.
Har arbetat i någon form av projekthanteringssystem (Next, Byggsamordnaren etc.)
Har B-körkort
Mer om tjänsten
• Direktrekrytering med goda anställningsvillkor.
• Tillsättning: Enligt överenskommelse.
• Placering: Johanneshov.
• Omfattning: heltid.
Andara Group ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor om tjänsten, kontakta vår Rekryterare på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellen Ploman-Wolinder ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se 073-958 40 62 Jobbnummer
9606197