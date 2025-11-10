Platschef som vill skapa resultat och engagemang
Nu söker vi en driven ledare som brinner för försäljning, kundrelationer och att skapa en arbetsplats där både medarbetare och kunder trivs. Detta är en nyckelroll i ett företag med höga ambitioner, där gemenskap och kundnöjdhet står i centrum. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som platschef hos YP Yrkesbutiker har du har ett självständigt och ansvarsfullt uppdrag: att driva butikens verksamhet i linje med YP:s mål, riktlinjer och värderingar. Du är både strategisk och operativ - du leder och motiverar ditt team, utvecklar processer och är aktiv i försäljningen genom att bygga långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär ansvar för verksamhet, budget och personal.
Du kommer att:
Driva försäljning mot befintliga kunder och aktivt arbeta med nykundsbearbetning
Säkerställa försäljningsmål, planera och genomföra strategier samt analysera försäljningsdata
Ansvara för budget, månadsuppföljning och rapportering
Leda och utveckla teamet, rekrytera och skapa engagemang
Upprätthålla hög standard i butiken på Ringön samt skapa en hållbar arbetsmiljö Bakgrund
Vi söker dig som är:
En trygg ledare som inspirerar och engagerar
Kommunikativ och relationsskapande - du bygger starka nätverk och trivs med kundkontakt
Strukturerad och ansvarstagande - du har förmåga att prioritera och driva resultat
Affärsorienterad och analytisk - du ser möjligheter och agerar för att nå högt uppsatta mål
Vi ser gärna att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet
Minst tre års erfarenhet av ledarskap med personal- och budgetansvar, gärna inom detaljhandel, logistik eller B2B-försäljning
Erfarenhet av försäljning och kundbearbetning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om du har arbetat i en liknande roll samt har branschvana och/eller kunskap gällande yrkeskläder och profilartiklar är det ett plus. Om företaget
YP Yrkesbutiker är en rikstäckande kedja med hög tillväxt som idag består av 21 butiker i Sverige. Deras mål är att vara den bästa leverantören av arbetskläder och personligt skydd på den lokala marknaden. Hos YP Yrkesbutiker får du vara en del av en stark gemenskap som sträcker sig över hela Sverige. De tror på att skapa en miljö där varje individ känner sig uppskattad och en del av ett sammanhang.
