Platschef / Produktionschef till Hagmans Nordic
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Är du en trygg och operativ ledare som vill ta fullt ansvar för en hel produktionsenhet? På uppdrag av Hagmans Nordic söker FlexiQ en platschef (produktions- eller fabrikschef) till företagets enhet i Älvängen, en anrik fabrik där du snabbt ser resultatet av ditt arbete.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som platschef har du det övergripande ansvaret för Hagmans Nordics produktionsenhet i Älvängen, där företaget tillverkar och fyller kemtekniska produkter, bland annat spolarvätska och alkylatbensin, samt tillverkar egna förpackningar. Du leder ett team på cirka 14 medarbetare och ansvarar för hela kedjan från order till leverans: arbetsmiljö och säkerhet, produktion, kvalitet, leveransprecision, ekonomi och personal.
Rollen är tydligt operativ och nära verksamheten. Du är på plats, känner produktionen i detalj och driver det dagliga arbetet framåt. En viktig del av uppdraget är att skapa ordning och struktur: införa daglig styrning, börja mäta och följa upp leveransprecision och kapacitetsutnyttjande samt driva ett strukturerat förbättringsarbete. Du rapporterar till Supply Chain Manager och har stöd av centrala funktioner inom inköp, planering, kvalitet och underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda och planera produktionen för att nå mål för leveransprecision, kapacitet och effektivitet
Säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö i en tillståndspliktig verksamhet och driva systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete
Personalansvar: leda, coacha och utveckla teamet, inklusive facklig samverkan och lönesättning
Införa daglig styrning, uppföljning av nyckeltal och strukturerat förbättringsarbete
Budget- och kostnadsansvar samt löpande dialog med kunder, myndigheter och övriga funktioner
Vara hands-on där det behövs, oavsett om det gäller att lägga en inköpsorder, kalla in en tekniker, göra produktionsplaneringen eller boka en frakt
Hagmans Nordic söker dig som
Har erfarenhet som platschef, produktionschef eller motsvarande med fullt personal-, budget- och arbetsmiljöansvar i tillverkande verksamhet
Är en trygg, närvarande och tydlig ledare som vågar ställa krav och kan hantera starka viljor
Har vana av facklig samverkan, lönesättning och arbetsrätt
Drivs av att skapa ordning, struktur och daglig styrning i en operativ vardag
Har teknisk förståelse för produktion, automation och logistik
Är beredd att finnas på plats i Älvängen i det dagliga arbetet
Meriterande
Erfarenhet av tillståndspliktig verksamhet (miljö- och/eller brandtillstånd) och starkt arbetsmiljöfokus
Bakgrund från process- eller kemikalieindustri
Erfarenhet av Lean, daglig styrning och uppföljning av nyckeltal
Relevant högskoleutbildning är meriterande, men rätt erfarenhet väger tungt
Detta erbjuder rollen
En bred och självständig roll med stort mandat och korta beslutsvägar
En greppbar produktionsenhet där du snabbt ser resultatet av ditt arbete
En plats i en växande nordisk industrikoncern, med utvecklingsmöjligheter på sikt
Kollektivavtal, sex veckors semester och friskvårdsbidrag
Om Hagmans Nordic
Hagmans Nordic är ett svenskt produktionsföretag inom utveckling, tillverkning och förpackning av miljövänlig alkylatbensin samt andra kemprodukter för fordonsindustrin, hem och hushåll. Företaget erbjuder sina produkter till oljebolag, importörer, grossister och återförsäljare inom fackhandeln och är baserat i Älvängen.
Hagmans Nordic är en del av en växande nordisk industrikoncern med korta beslutsvägar och närvarande ledarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare FlexIQ Sweden AB
(org.nr 559570-3355), https://www.flexiq.se/ Arbetsplats
Limhamnshus industri AB Jobbnummer
9973657