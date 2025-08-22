Platschef med helhetsansvar för kundens projekt och affär
Vi söker nu en erfaren Platschef som vill ta ett helhetsansvar för hela affären i kundens projekt - från första kontakt till färdigt slutresultat.
I rollen har du det övergripande resultat- och budgetansvaret, vilket innebär ansvar för upphandlingar, anbud, projektering, inköp, KMA och projektets ekonomi. Du driver projekten framåt med fokus på kvalitet, lönsamhet och långsiktiga relationer. Rollen kräver att du är självgående, strukturerad och tar ett stort ansvar för att driva projekten framåt med fokus på kvalitet, lönsamhet och långsiktiga relationer. Självklart ser du det som en självklarhet att lämna över ett slutresultat du kan vara stolt över.
Du blir en del av ett engagerat och familjärt team, där samarbete och lösningsorientering är centrala ledord i vardagen. Publiceringsdatum2025-08-22Företaget
Vår kund är ett stabilt och växande bolag inom bygg- och anläggningsbranschen. Här kombineras lång erfarenhet med en modern och lösningsorienterad arbetskultur. Företaget präglas av ett nära samarbete, engagemang och en stark vilja att leverera resultat som skapar värde för både kunder och samhället.
Om rollen
Placering: Huvudkontoret i Johanneshov, pågående projekt i norra Stockholmsområdet (Norrort).
Vi söker dig som:
Har hög kompetens inom projektstyrning, prognosarbete och ekonomiuppföljning.
Är trygg i dig själv med ett tydligt affärsfokus och förmåga att skapa starka relationer med kunder, kollegor och samarbetspartners.
Har minst 5 års erfarenhet som Platschef, Byggprojektledare eller i likvärdig roll - gärna med några år i ledande position.
Behärskar svenska i tal och skrift, och gärna fler språk.
Den här rekryteringen genomförs av Soros Consulting och gäller direktanställning hos vår kund.
