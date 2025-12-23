Platschef med etableringsansvar - bygg något helt eget
2025-12-23
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Platschef med etableringsansvar - bygg affären, relationerna och något helt egetVill du vara med och starta något från grunden - på riktigt?Inte ta över ett färdigt kontor, utan bygga affären, relationerna och närvaron själv, steg för steg.
Nu söker vi en platschef med etableringsansvar till Linköping. Det här är en roll för dig som gillar att vara ute, ta kontakt, skapa förtroende och göra affärer - och som triggas av att se resultatet av ditt eget arbete växa fram.
Hos oss handlar det inte om att sitta still. Det handlar om närvaro, tempo och relationer.
Fokus i rollenDu kliver in utan färdiga kundlistor eller upparbetade affärer. I stället får du något annat:mandat, frihet och fullt förtroende att bygga affären på ditt sätt.
I etableringsfasen är du nära affären och går själv i fronten. Du är ute hos kunder, bygger relationer och skapar affärer - samtidigt som du lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart kontor.
I rollen arbetar du aktivt med att bearbeta marknaden och skapa nya kundrelationer. Du bygger långsiktigt förtroende genom regelbunden och personlig kundnärvaro, driver affärer från första kontakt till avtal och leverans samt ansvarar för att rekrytera, introducera och följa upp konsulter i uppdrag.
Du äger affären lokalt - relationerna, resultatet och genomförandet - med stöd från regionledning och våra stödfunktioner.
Din bakgrundDu har erfarenhet av tjänsteförsäljning, affärsutveckling eller en operativ roll där relationer varit avgörande för att lyckas. Du behöver inte komma från bemanning eller rekrytering - det viktiga är att du vet hur man skapar förtroende, bygger affärer och får människor att vilja jobba tillsammans.
Vi tror att du är någon som:
Är tydligt affärsdriven och motiveras av att bygga något över tid
Trivs i mötet med kunder och är trygg i dialog på olika nivåer
Är modig och orädd - du tar första kontakten och följer upp
Gillar att jobba självständigt i ett högt tempo
Är prestigelös och operativ - du leder genom att göra
Varför Konsultia?
Möjlighet att bygga ett kontor och en affär från grunden
Ett tydligt mandat och stor frihet under ansvar
En roll där affär, relation och ledarskap hänger tätt ihop
Stöd från en erfaren organisation inom bemanning och rekrytering
En kultur där affärsmannaskap, arbetsmiljö och hållbar tillväxt är lika viktiga
ÖvrigtLön: 40 000-50 000 kr/månad, beroende på erfarenhet
Körkort: B-körkort krävs
Bil: Egen bil behövs under den första tiden i etableringen
Anställning: Tillsvidare, med inledande provanställning
Kontakta Johan Alm, HR-chef, på 070-289 31 10. Sista dag för att ansöka är 18 Januari.
För svensk industri framåtIndustrin är en grundpelare i Sveriges framgång och vi vill bidra till att den fortsätter utvecklas. Våra bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag.
Vi värdesätter en god arbetsmiljö och tror att det är en förutsättning för hållbar tillväxt och långsiktiga relationer. Vi värnar om en bra balans mellan privatliv och arbetsliv där du har stora möjligheter att styra din egen arbetsdag och arbetsplats.
Vi bedriver verksamhet från norr till söder, och fler kontor är på gång i takt med att vi hittar rätt personer! Läs gärna mer om oss på vår hemsida. Så ansöker du
