Platschef Mark och Anläggning JM Riks Region Öst
JM AB / Byggjobb / Uppsala Visa alla byggjobb i Uppsala
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om tjänsten
Som Platschef har du en nyckelroll och det övergripande ansvaret för Mark & Anläggningsproduktionen på byggarbetsplatsen. Du ansvarar för planering av det dagliga arbetet, löpande kontroll av kostnader, dokumentation av utförda arbeten samt daglig kontakt med beställare och leverantörer. Du har även budget och arbetsmiljöansvar. Som platschef arbetar du tillsammans med projektgruppen, som består av duktiga tjänstemän och hantverkare. Du kommer självständigt leda arbeten på plats inom VA, grundläggning, finplanering samt exploateringsarbeten.
På JM har vi valt en modell som bygger på att vi arbetar enhetligt på alla våra projekt. Detta visar sig bland annat i våra dagliga rutiner, tidplaner samt arbetsmetoder. För dig som Platschef betyder det att du kan lägga mer energi på att hitta lösningar som är unika för just ditt projekt. Vi utvecklar processen ständigt och för att ta till vara på våra medarbetares kunskaper och erfarenheter arbetar vi systematiskt för att omhänderta dina och dina kollegors förbättringsförslag. Vi har fokus på ordning och reda och lägger stor vikt vid arbetsmiljöarbetet på våra byggarbetsplatser.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet från Platschef inom Mark och Anläggning av bostadshus eller bostadsområdes exploateringsarbete, helst inom nyproduktion. Har du en ingenjörsutbildning i botten är detta meriterande och vi välkomnar även hantverkare med några års erfarenhet från platschefsrollen. B-körkort är ett krav.
Du har välutvecklade ledaregenskaper och en god förmåga att engagera och vägleda andra. Vidare är du strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att arbeta metodiskt. Du ser långsiktigt och har alltid säkerhet och kvalitet i fokus. Det är också viktigt att du är tydlig och kan kommunicera med olika människor på ett bra sätt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete hos Nordens ledande bostadsutvecklare. Med god lönsamhet har vi varit drivande i att utveckla bostadsmarknaden sedan 1945. En nyckel till framgång är vårt strukturerade arbetssätt som vi etablerat och utvecklat sedan många år tillbaka. Här behöver du inte uppfinna hjulet, men du blir en viktig del i att ständigt utveckla det. Här finns förutsättningarna för dig att växa både i din yrkesroll och i din kompetens.
Hos oss är du med och påverkar hur framtidens samhällen utformas. Här värdesätter vi din kompetens och ditt bidrag och vi arbetar långsiktigt för att främja jämställdhet och mångfald. Vi bidrar till ett samhälle där människors lika värde står i centrum och där olikheter ses som en styrka. Med människan i fokus, ett inbyggt långsiktigt hållbarhetsarbete och genom ständig utveckling skapar vi boenden och livsmiljöer som lägger grunden till ett bättre liv.
Här på JM är du del av ett team, där din kompetens och ditt bidrag är viktigt för att vi ska fortsätta leverera och bli bättre.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta HR, Mikaela Hockman på 018-660305 eller mikaela.hockman@jm.se
alternativt rekryterande chef Rickard Adeland på 018-4954981 eller rickard.adeland@jm.se
.Så ansöker du
Vill du vara med och forma framtidens samhällen? Välkommen att söka dig till JM - här kan du göra skillnad på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JM AB
(org.nr 556045-2103), https://www.jm.se
753 20 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JM Sverige Jobbnummer
9988893