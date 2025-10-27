Platschef Mark/Anläggning - med fokus på kalkyl och inköp
2025-10-27
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Vill du kombinera kalkyl- och inköpsarbete med att driva markentreprenader i produktion?
Hos HZ Bygg får du en nyckelroll där du ansvarar för markentreprenader från ax till limpa - från anbud och kalkyl till genomförande och leverans.
Vi är ett ägarlett bolag med korta beslutsvägar, prestigelösa kollegor och en tydlig tillväxtresa. Här märks din insats - varje dag.
Välkommen till ett byggföretag där vi bygger på relationer - inte bara fastigheter!
Som Mark Platschef hos HZ Bygg blir du ansvarig för genomförandet och samordningen av markentreprenader - både i egna projekt och i nära samarbete med våra byggprojekt. Rollen innebär ett helhetsansvar från kalkyl och inköp till uppföljning och leverans.
Du arbetar nära projektledare, bygg-platschefer och underentreprenörer, och är den som ser till att tidplan, ekonomi och kvalitet håller hela vägen.
Vi erbjuder en roll med stort eget ansvar i en entreprenörsdriven miljö där du får vara nära projekten och bidra till utvecklingen av vår markverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter;
• Kalkyl- och anbudsarbete för markentreprenader
• Förfrågningar, inköp och upphandling av underentreprenörer
• Planering, genomförande och samordning på plats
• Uppföljning av tidplan, ekonomi och kvalitet
• Bidra till ett professionellt arbetssätt och goda kundrelationer
• Vara en kulturbärare som sprider engagemang och energi i projekten
Personprofil
Vi söker dig som är självgående, affärsmässig och trivs i en miljö med tempo, ansvar och korta beslutsvägar. Du är en lagspelare som gillar att samarbeta med kollegor, kunder och leverantörer - samtidigt som du har förmågan att driva ditt eget arbete framåt.
För att passa i rollen ser vi att du har:
• God erfarenhet av markentreprenader (byggkunskaper är meriterande)
• God vana av kalkyl- och inköpsarbete
• Förståelse för entreprenadjuridik och markuppbyggnad
• Förmåga att planera, följa upp och hålla ihop projektets delar
• God kommunikativ förmåga och ett prestigelöst arbetssätt
Det är ett stort plus om du har erfarenhet från både kalkylsidan och produktionen - och vill utvecklas tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-10-27Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 7-16 med möjlighet till flextid beroende på projekt
Plats: Uppsala
PerformIQ är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till Rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på 073-353 75 10. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Företagspresentation
HZ Bygg är ett ägarlett företag med rötterna i Uppland sedan 1979. Vi är ett mindre storbolag - tillräckligt små för att vara personliga, tillräckligt stora för att driva projekt upp till 300 miljoner kronor. Våra projekt är kommersiella, inte privata, och vi bygger allt från skolor och förskolor till kontor, lager och industri.
Med tydliga värderingar, stabil ekonomi och ett starkt team av både hantverkare och tjänstemän siktar vi på att dubbla vår omsättning inom fem år. Vi tror på totalentreprenader, långsiktiga relationer och att vara bäst på att driva projekt.
Vill du vara med på resan?
För att få en tydligare bild av HZ Bygg får du gärna läsa mer på Byggföretag Uppsala - HZ Bygg sedan 1979 Ersättning
