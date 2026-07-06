Platschef inom Anläggning till Tuna Entreprenad!
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2026-07-06
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Platschef inom Anläggning till Tuna Entreprenad!
Vår anläggningsverksamhet söker förstärkning och är i behov av en platschef. Hos oss får du en nyckelroll där du ansvarar för att driva projekt från start till mål tillsammans med ett engagerat team.
Tjänsten är en heltidstjänst och är tänkt att utgå från Västerås eller Eskilstuna med arbetsområde omkring Mälarregionen.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Som platschef på Tuna har du en bred och varierad roll som i huvudsak kan sammanfattas i tre områden: produktion, ekonomi samt kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta innefattar att leda och planera arbetet i produktionen samt säkerställa projektets ekonomi och resultat. Du ansvarar för att arbetet utförs med hög kvalitet samt att arbetsmiljö- och miljökrav efterlevs.
I rollen arbetar du nära projektingenjörer, arbetsledare och projektchefer där samspelet är avgörande för att skapa framgångsrika projekt.
Kvalifikationer:
• Har flera års erfarenhet i rollen som platschef eller andra ledande roller inom anläggning.
• Har god förståelse för projektstyrning, ekonomi och produktion
• Är strukturerad, affärsmässig och lösningsorienterad
• Har god samarbetsförmåga och motiveras av att utveckla både människor samt verksamheten
Vi lägger stort fokus på personlighet, där vi vädersäter vilja att utvecklas tillsammans med oss.
Därför ska du välja Tuna Entreprenad
Hos oss får du en självständig roll i ett fungerande lag. Du får använda ditt upparbetade nätverk och du blir omgiven av duktiga medarbetare som har en hög trivsel tillsammans. Något som våra anställda brukar nämna som en stor anledning till att de trivs på företaget och i branschen är omväxlingen. Eftersom alla projekt och arbetsplatser är unika med olika utmaningar och lösningar så utvecklas du och får ständigt nya erfarenheter.
Vi erbjuder
• Förmånligt friskvårsbidrag
• Sjukvårdsförsäkring
• Förmånsbil
• Tuna Entreprenad är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och följer gällande kollektivavtal.
Om Tuna Entreprenad – Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång!
Tuna bildades 2007, men bolagets verksamhet startade redan 20 år tidigare och då i form av anläggningstransporter. Vi har ett nyrenoverat kontor i Eskilstuna och ett nybyggt i Västerås. Vi har nu etablerat oss som ett miljardbolag, med god lönsamhet de senaste åren vilket borgar för en stabilitet och möjlighet att bygga företaget ännu starkare i framtiden. Tuna Entreprenad vill fortsatt vara det medelstora företaget med muskler och handlingskraft som kännetecknar de stora företagen men med närhet och personlighet som förknippas med de mindre entreprenörerna.
Vi ser oss själva som en engagerad, ärlig och kompetent samarbetspartner och arbetsgivare. Vi visar alltid respekt och går in med stort mått av ödmjukhet när vi möter våra kunder. I dagsläget är vi ca 240 medarbetare, jämnt fördelade mellan bygg och anläggning. Hela ägargruppen är aktiva i det dagliga arbetet inom Tuna Entreprenad, vilket vi ser som en garanti för att vi alltid tar våra uppdrag och entreprenader på största allvar. Vi vill aldrig riskera att förlora det goda rykte vi byggt upp.
Denna rekryteringsprocess hanteras av TB-Group och alla frågor rörande tjänsten går därför via TB-Group. På grund av semestertider kommer ansökningarna hanteras v.32.
Vid frågor eller funderingar om tjänsten är du mer än välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Josefin Westin på josefin.westin@tb-group.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: josefin.westin@tb-group.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Tuna Entreprenad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TB-Group AB
(org.nr 559096-6759)
633 62 ESKILSTUNA Arbetsplats
Tuna Entreprenad Jobbnummer
9992871