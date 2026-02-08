Platschef i Nacka som gillar att vara i driften
Fraiche Catering & Arrangements I Stockholm AB / Kockjobb / Nacka
Vi planerar för att snart dra igång en ny spännande verksamhet i Nackaområdet
Här ska vi servera lunch dagligen och ibland har vi även kvällsöppet, vinprovningar och middag, happenings och festvåningsverksamhet.
Köket kommer utöver lunch, även ha produktion av caterad mat både i större och mindre mängder.
Vi tror att att du som söker den här tjänsten, har förmåga att se och driva uppstart och utveckling av verksamheten och precis som vi, har har du en högre ambitionsnivå i både stort som i smått. Du gillar att vara spindeln i nätet och klarar av att ha flera bollar i luften samtidigt, du gillar att bygga och leda team, du är organiserad och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Du har tidigare erfarenhet av att jobba i kök och ansvara över restaurang med tillhörande restaurangkök. Du vet vikten av service, att smaker och presentation av mat och dryck sitter, att det ska vara en fräschör på det vi säljer och att det är puts och stuns på både dig själv, övrig personal och anläggningen i stort.
En del av uppdraget omfattar även receptionsservice.
Vi erbjuder dig en inspirerande arbetsplats, du får tillgång till ett gäng med erfarna kollegor som har liknande arbetsuppgifter på andra enheter i vår företagsgrupp (vi träffas och har verksamhetsmöten regelbundet).
Vi har bra strukturer och gillar långsiktiga relationer. Hoppas nu att vi snart får tillfälle att välkomna dig till oss.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vi uppmuntrar dig att skicka in din ansökan så snart som möjligt
Egen bil och körkort är ett krav.
Intervjuer sker löpande!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Via mail med CV
E-post: jobb@fraichecatering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansvarig Nacka"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fraiche Catering & Arrangements i Stockholm AB
(org.nr 556619-7975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fraiche Catering AB Jobbnummer
9729604