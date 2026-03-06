Platschef Betong till Byggbröderna i Falkenberg AB
2026-03-06
Hos Byggbröderna får du möjlighet att leda, utveckla och sätta riktningen för Byggbrödernas betongfabrik i Falkenberg. Det här är en nyckelroll för dig med gedigen betongkompetens som vill skapa struktur, effektivitet och engagemang i en verksamhet där planering och genomförande går hand i hand
Din framtida arbetsgivare
Byggbröderna är ett lokalt förankrat byggföretag i Halland med lång historia och bred kompetens inom bygg, mark och betong. Företaget är en helhetsleverantör med egen personal och kontroll över hela processen, från grundarbete till färdigt resultat. Organisationen består av cirka 40 yrkesskickliga medarbetare och präglas av korta beslutsvägar, ansvarstagande och ett starkt fokus på kvalitet. Byggbröderna verkar på en lokal marknad där långsiktiga kundrelationer är centrala, och där varje väl utfört projekt lägger grunden för nästa.
Vill du veta mer så läs på www.byggbroderna.com.
Vad erbjuder rollen?
Som platschef för betongverksamheten har du ett övergripande ansvar för produktion, personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. Rollen är både operativ och strategisk och innebär ett stort mandat att påverka hur verksamheten planeras och drivs. Du leder cirka 10 medarbetare och ansvarar för produktionen i en miljö där flera projekt pågår parallellt.
Fokus i rollen ligger på personalledning, planering och optimering av gjutprocesser, så att hela kedjan från produktion till leverans fungerar effektivt och blir ekonomiskt hållbar. Du rapporterar till VD.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda, planera och följa upp den dagliga betongproduktionen utifrån beställningar, leveranstider och kvalitetskrav
• Personalansvar och säkerställa introduktion, utveckling, ordning, trivsel och ett välfungerande team i produktionen
• Ansvara för ekonomi, kostnadsuppföljning, materialåtgång, projektuppföljning och fakturering samt driva effektivisering och optimering av verksamheten
• Säkerställa effektiv lagerhållning genom ansvar för inventering, beställningar och råvaruflöden
• Följa upp produktionen genom att identifiera, dokumentera och åtgärda produktionsfel och avvikelser.
• Säkerställa att produktionen följer gällande kvalitetskrav, standarder och miljöregler samt arbeta aktivt med kvalitet och förbättringsåtgärder
• Driva ett systematiskt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt planera och följa upp service, underhåll och reparationer av maskiner och utrustning
• Samverka nära med montageledare, sälj, transportplanering, kunder och leverantörer samt hantera reklamationer och avvikelser
Vem är du?
Du har gedigen erfarenhet av betong- och prefabproduktion och är trygg i både teknik, process och produktion. Du är en tydlig och förtroendeingivande ledare som vågar fatta beslut och samtidigt skapa engagemang och delaktighet i teamet. För dig är struktur, planering och kommunikation avgörande verktyg för att få verksamheten att fungera.
Vi ser gärna att du har arbetat som platschef eller arbetsledare tidigare, alternativt att du är redo att ta nästa steg i din ledarroll. Du är van att arbeta med ritningar och bygghandlingar, har god förståelse för ekonomi och uppföljning och trivs i en roll med många kontaktytor. Som person är du handlingskraftig, stresstålig och lösningsorienterad, med ett coachande förhållningssätt och ett öppet sinne, samtidigt som du står stadigt i din kompetens och inger trygghet i organisationen.
Är detta din perfekta match?
Här får du möjlighet att vara med och bygga upp, utveckla och påverka på riktigt. Det här är ingen förvaltningsroll, utan en position för dig som vill skapa struktur, driva förbättringar och sätta din egen prägel på verksamheten.
Byggbröderna präglas av ett entreprenöriellt och nytänkande arbetssätt där idéer välkomnas och beslut fattas nära verksamheten. Du får stor frihet under ansvar och goda möjligheter att påverka både arbetssätt och utveckling framåt. Samtidigt kliver du in i ett familjärt bolag där engagemang och stolthet för det man bygger genomsyrar vardagen.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 22 mars. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Byggbröderna i Falkenberg.
Platschef, Arbetsledare, Betong, Prefab, Gjutprocesser, Betongproduktion, Falkenberg, Personalansvar
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
