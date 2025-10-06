Platschef Anläggning Svensk Sjöentreprenad i Göteborg
2025-10-06
Svensk Sjöentreprenad AB söker platschef till sin verksamhet i Göteborg.
Svensk Sjöentreprenad ( SSE ) är ett av landets största och äldsta marina anläggningsföretag och har varit verksamma inom undervattensentreprenader sedan mitten av 1980-talet. Till vår verksamhet i Göteborg söker vi nu en Projektledare som vill vara en del av företagets fortsatta tillväxt. Vill du vara med och bidra med din kunskap i komplexa anläggningsprojekt med marin karaktär och till ett hållbart samhällsbyggande? Välkommen med din ansökan idag!
Om verksamheten Svensk Sjöentreprenad AB är en del av MarCongruppen AB. Vi inriktar oss på nybyggnation, service, underhåll och utförande av projekt i anslutning till vatten. Inom detta område erbjuder vi byggnation och eller underhåll av bl.a. hamnar, kajer, bryggor, fyrar, broar, kraftverk m.m. genom ett unikt och mångårigt samarbete med anläggnings och förvaltande företag kan vi erbjuda ett brett kunnande inom dessa områden via våra verksamheter i Stockholm, Härnösand, Göteborg, Sölvesborg, Luleå och Malmö. Läs mer på: www.sse-ab.sePubliceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Vi söker Platschef med några års erfarenhet från betong/grundläggning/anläggning eller markverksamhet och som vill leda våra projekt i marin miljö. Den primära uppgiften är att driva våra projekt och leverera detta av hög kvalité till SSE kunder. Som platschef på SSE kommer du att driva hela processen i dina projekt. Rollen som platschef ger dig stora möjligheter att arbeta med olika typer av projekt med varierande inriktning och storlek. Du kommer också in i ett företag som aktivt satsar på att erbjuda medarbetarna utbildning och personlig utveckling. Arbetet är varierande med alltifrån att driva projekt inom renovering och nybyggnation av broar, kajer och sjöledningar till att tillsammans med våra erfarna dykare ta fram kostnadseffektiva lösningar för undervattensarbeten. Som platschef driver du dina projekt tillsammans med arbetsledare. Du driver processen, leder arbetet och har det ekonomiska ansvaret. Vidare kan det vara att ha flera projekt på gång samtidigt. Arbetet bedrivs i nära samarbete med övriga platschefer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet i en ledande roll inom anläggning/betong/grundläggning. Meriterande om du har erfarenhet från marin verksamhet. Du är tekniskt kunnig inom anläggning och har god förståelse för projekteringsprocessen. Som person är du tydlig och har förmåga att hålla och skapa struktur. Vidare trivs du med många sociala kontaktytor och har en förmåga att skapa goda relationer. Därtill är du bra på att skapa engagemang och förtroende bland dem du samarbetar med. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift, såväl på svenska som engelska.
Vi ser gärna att du har med dig följande: God kunskap av anläggningprojekt.
Kunskap i entreprenadjuridik (AMA, AB och ABT)
Erfarenhet från projektledning.
Du har goda ledaregenskaper
Vad kan Svensk Sjöentreprenad erbjuda dig?
Vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter som platschef där du får möjlighet att succesivt växa in i din roll och få mer ansvar och få större projekt med tiden. Du erbjuds att arbeta i ett spännande företag som präglas av en god teamkänsla och en familjär stämning. För att trivas i tjänsten ska du vara en person som utmanas och drivs av att arbeta såväl strategiskt som operativt. Du kommer att ingå i ett team av erfarna platschefer som arbetar med liknande utmaningar. Tjänsten är placerad på SSEkontor i Göteborg.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Svensk Sjöentreprenad AB med Isaksson Rekrytering & Bemanning AB. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. För frågor kring tjänsten hänvisas till ansvarig rekryterare, seniorkonsult Jonas Bessing, jonas@isakssonrekrytering.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
