Platschef anläggning Mark och Betong Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
, Järfälla
, Tyresö
, Vallentuna
Företaget är ett förstklassigt byggbolag med inriktning betong.
Bolaget är ett förstklassigt Anläggnings bolag med inriktning specialiserade mot infrastruktur såsom byggnation och underhåll av broar, garage, tunnlar och parkeringshus. Företagen har i dag sina kunder främst inom bygg- och infrastruktur.
Genom dessa förvärv och organisk tillväxt i Stockholm-Mälardalen har företaget tagit position som den ledande aktören inom sin genre.
Företaget är en flexibel organisation där ingenting är omöjligt, vi har korta beslutsvägar och alla arbetar under bolagets organisation. Vi präglas av prestigelöshet och en stark teamkänsla där alla hjälper varandra när det behövs. Alla arbetar under ett stort mått av eget ansvar för såväl egna tillförda arbetsuppgifter som för inhämtande av information för att utföra jobbet.
Vi söker nu dig!
som har några flera erfarenhet som platschef betong med projektstorlekar upp till 50 milj och gärna med kunskap och viljan till kalkyl och inköp i projekten. Du har goda kunskaper inom byggteknik, förhandling, avtal och entreprenadjuridik, samt har förmåga att överblicka helheten från ax till limpa i projekten, stora som små. Du kommer att arbeta i nära samarbete med företagets kollegor inom många olika kompetensområden. I rollen som kalkylator blir du en viktig nyckelperson i organisationens fortsatta framgång.
Du har del i ansvaret för kontakter med leverantörer och underentreprenörer, du upprättar förfrågningsunderlag och kravspecifikationer vid upphandlingar. Du administrerar inköpsprocessen och nyttjar befintliga avtal.
Platschef arbetar med produktionsstyrning, kalkyl, arbetsplanering och arbetsledning. En medarbetare för produktionspersonal i pågående och kommande anläggnings projekt i varierande storlekar från 10 till 80 milj kring region Stockholm-Mälardalen. Arbetsuppgifter är bland annat att arbeta med projekt från ax till limpa med kundkontakt, kalkyl, tidsplanering, UE, materialplanering, avstämning, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor, äta samt arbetsplanering.
Övriga önskemål:
God ledarvana*Entreprenadjuridik*Kalkylkunskap*Betong klass 1*KMA*Bas P, Bas U*AB04*ABT06*Kunskap i AMA anläggning och MER.
Personliga egenskaper som vi tycker är viktiga för rollen hos oss:
Analytisk förmåga*Förmåga att prioritera*Förmåga att hålla tidplaner/deadlines*Samarbetsförmåga*Planerad/organiserad*Bra social kometens*Flexibel*Engagerad
