Platsbesökare / teknisk projektör värmepump & energilösningar
Nordic Energy Partner AB (NEPAB) söker en strukturerad och ansvarstagande person för platsbesök, offertarbete och tekniskt underlag.

Om tjänsten
Arbetet sker på olika orter mellan Stockholm och Göteborg och innebär resor med övernattningar vid behov.
Du ansvarar för att ta fram rätt underlag inför våra installationer - från första platsbesök till färdigt underlag för utförande.
Det här är en nyckelroll i våra projekt där ditt arbete avgör att installationerna fungerar effektivt och blir rätt från början.
Arbetet innefattar:
Boka och genomföra platsbesök hos kund
Samla in, mäta och dokumentera tekniska förutsättningar
Bedöma lösningar för värmepump, solceller och batteri
Ta fram offerter
Ta fram arbetsunderlag till elektriker, solcellsmontörer och värmepumpsmontörer
Säkerställa att projekten är rätt planerade innan utförande
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av värmepumpar och VVS - detta är den viktigaste kompetensen i rollen
Har även elkunskap eller förståelse för elinstallationer
Har god förståelse för hur installationer genomförs i praktiken
Är noggrann och strukturerad
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för hela processen
Är van att arbeta i digitala system
Trivs med resande arbete
Kan ligga borta vissa nätter vid behov
Har B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av kalkyl, offertarbete eller projektering
Erfarenhet av solceller eller energilager
Erfarenhet av att arbeta i CRM- eller projektsystem
Vi erbjuder:
Fast anställning i ett växande företag
Frihet under ansvar
Varierande arbete med stort eget ansvar
Servicebil
Möjlighet att utvecklas och ta en viktig roll i bolaget Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
E-post: filip.fagerman@nepab.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Energy Partner AB
(org.nr 559093-8584), http://www.nepab.nu
702 27 ÖREBRO

Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9876226