Platsansvarig för Norrqvarn Hotel & Resort by Vänerport

Norrqvarn Resort & Hotell by Vänerport söker nu platsansvarig för fantastiskt hotell & restaurang vid Göta Kanal! Vi söker dig som älskar att skapa en härlig upplevelse för besökare och gäster, som gillar att ha översikt på läget för att styra upp och förbättra gästens upplevelse.
Norrqvarn har sedan många år tillbaka varit en attraktiv turistdestination på sommarn, med gäster både nationellt och internationellt som kommer på besök för att uppleva och njuta av Göta Kanal, natur, aktiviteter, god mat och skapa fina minnen. Norrqvarn är en perfekt plats att ha som hemmabas för att uppleva närområdet. På Norrqvarn finns variation av boende: hotellrum, glamping tält, unika stubbar och svampar. Sommarrestaurangen har servering hela dagen, från frukost till lunch till middag. På plats finns populära minikanalen, glasskiosk, mini-trädgårdsbutik, cykel- och kanotuthyrning m.m.
Det är alltså en aktiv och spännande arbetsplats där sommardagarna springer förbi. Du som platsansvarig har översikten på plats, ser till att allt rullar på som det ska under dagarna för att skapa den bästa upplevelsen våra gäster kan få!
Som platsansvarig har du en viktig roll både framför och bakom kulisserna, du stödjer personal på plats i att utföra sina arbetsuppgifter på korrekt sätt och säkerställer att gäster får en upplevelse av hög nivå. Utåt har du gästkontakt när du dagligen arbetar med kollegor och gäster i driften.
Du arbetar dagligen med att säkerställa att dagsrutiner efterföljs och att personalen vet vad som händer den dagen. Att stämma av med gäster för att säkerställa att de är nöjda. Samt att lösa situationer och frågor som uppstår på plats löpande på ett effektivt och korrekt sätt.
Du arbetar vecko- och månadsvis med framtidsplanering kring bokningar, reservationer, väder och vind, personalbemanning, justeringar av rutiner och planering för att matcha verkligheten. Det är viktigt att du arbetar proaktivt och holistiskt för att kunna förutse vad som kommer behövas göras härnäst och att genomföra arbetet som planerat.
Du arbetar års- och säsongsvis med att rekrytera, planera, och utveckla verksamheten - utvärdera vart vi är just nu kontra vart hotellet skall i framtiden.
Vi ser Norrqvarn som en verksamhet med enorm potential och planerar i framtiden att driva utvecklingen framåt för mer aktiviteter, tjänster och service på plats. Därför söker vi någon som är ute efter en utmaning, med möjlighet till att växa med verksamheten och ha stor input och ansvar. Du ska vara positiv, lösningsfokuserad, bra på gäst service, ha gott om energi och se detta som en unik möjlighet precis som vi ser Norrqvarn som en unik plats och verksamhet!
Erfarenhet av hotell- eller restaurangverksamhet är väldigt meriterande, men erfarenhet av ledarskap är prioritet ett då mycket av ditt arbete kommer handla om att leda, mentorerna och ha samarbete med personalen på Norrqvarn. Endast om alla är med på tåget kommer vi tillsammans kunna göra Norrqvarn fullt ut till den fantastiska plats den är - så det är viktigt att du kan inspirera och ge energi både till plats och personal.
Observera att Norrqvarn är en bra bit från lokaltrafik, så det är ett måste att antingen ha bil och körkort eller att bo inom kort avstånd.
