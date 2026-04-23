Platsansvarig - Glaza Café, sommar i centrala Falun

Glaza Café AB / Kockjobb / Falun
2026-04-23


Vi söker en platsansvarig till Glaza Café för sommarsäsongen 2026.
Caféet är ett popup-café i modern design, beläget vid vattnet i centrala Falun. Verksamheten är öppen under sommaren och innebär ett arbete i högt tempo under perioder, i en social och trivsam miljö.
Som platsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av caféet och leder arbetet i teamet.

Dina arbetsuppgifter
Ansvara för den dagliga driften
Leda och fördela arbetet i teamet
Säkerställa att service, tempo och kvalitet håller en hög nivå
Introducera och stötta personal
Hantera beställningar och enklare administrativa uppgifter
Arbeta operativt i caféet tillsammans med övrig personal

Du ser vad som behöver göras, tar ansvar och ser till att verksamheten fungerar även under perioder med högt tryck.
Vi söker dig som
Har erfarenhet från café, restaurang eller service
Har god ansvarskänsla och kan leda andra
Är strukturerad och lösningsorienterad
Trivs i ett arbete med tempo och variation
Är flexibel och kan arbeta vid behov

Arbetstid och anställning
Sommarjobb (säsong) med möjlighet till arbete både före, under och efter sommaren (dag, eftermiddag, helg)
Anställningens omfattning bestäms enligt överenskommelse och kan vara heltid, deltid eller extra vid behov.

Så ansöker du
Ansökan skickas till: info@glaza.se
Märk ansökan med: "Platsansvarig"
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi rekryterar löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-05-10
E-post: info@glaza.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Glaza Café AB (org.nr 559572-2728)

Jobbnummer
9872966

