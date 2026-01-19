Plats för säsongsarbetare inom fastighetsskötsel
2026-01-19
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
Nu söker vi dig som vill säsongsarbeta inom fastighetsskötsel under perioden april till september (16/3-30/9) och som vill bidra till att Kopparstadens bostadsområden upplevs hela, rena och snygga.
Som säsongsarbetare är dina arbetsuppgifter skötsel av utemiljö såsom gräsklippning, rensning av rabatter och klippning av buskar samt att hålla rent och snyggt i våra källare, vindar och tvättstugor. Du kan även komma att assistera våra bovärdar vid reparationer. Du är vårt ansikte ut mot våra hyresgäster och sätter en stolthet i att det är helt, rent och snyggt i ditt område. Hur väl du lyckas i ditt arbete har betydelse för hur våra hyresgäster trivs med sitt boende.
Perioden för säsongsjobb pågår 16/3-30/9 och de vi anställer förväntas kunna arbeta under hela perioden. Är det någon vecka under perioden som du inte har möjlighet att jobba så skriv det under övriga upplysningar i din ansökan.
Vi söker dig
Som person är du drivande, tycker om att ta tag i uppgifter och lösa dem. Då du kommer att arbeta nära våra bovärdar och sommarjobbare är det även viktigt att du tycker om att samarbeta med andra. För att kunna utföra alla arbetsuppgifter är det också viktigt att du har fyllt 18 år och har B-körkort. Om du har erfarenhet av liknande arbete eller har arbetat hos oss tidigare är det meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av och intresse för att arbeta som ledare, då handledning av yngre sommarjobbare kan förekomma. Ansökan och kontakt
Vi vill ha din ansökan senast 22 februari 2026. I ansökan vill vi att du berättar lite om dig själv.
Urval kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Observera att säsongsjobb innebär att du behöver kunna arbeta heltid (arbetstid 07:00-16:00) under hela perioden från april till september. Om du endast kan arbeta juni-augusti hänvisar vi dig i stället till våra andra sommarjobb som annonseras under vecka 7 2026. Du hittar dem här: https://sokajobb.kopparstaden.se/
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta bovärdschef Cecilia Walker, tel. 023-45817.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kopparstaden AB
(org.nr 556049-4865), https://www.kopparstaden.se
Cecilia Walker cecilia.walker@kopparstaden.se
9690486