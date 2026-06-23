Platform Engineer sökes till spännande uppdrag inom försvarsindustrin
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-06-23
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Vår kund befinner sig i en fas där en ny moln- och utvecklingsplattform byggs från grunden. Som Platform Engineer blir du en del av teamet som utvecklar en modern plattform baserad på både privata och publika molntjänster, med fokus på automation, skalbarhet och utvecklarupplevelse.
Om rollen
Som Platform Engineer blir du en del av vår kunds satsning på att utveckla nästa generations plattformar och utvecklingsmiljöer. Teamet du kommer tillhöra ansvarar för att bygga upp en modern plattform som kombinerar privata och publika molntjänster för att stödja verksamhetens mjukvaruutveckling. Arbetet omfattar både utveckling av den underliggande infrastrukturen och framtagning av plattformstjänster som möjliggör en mer effektiv utvecklingsmiljö.
I rollen kommer du att arbeta med både utveckling och förvaltning av plattformens infrastruktur och tjänster. En central del av arbetet är att bygga och vidareutveckla en OpenStack-baserad infrastrukturplattform samt att automatisera infrastruktur och plattformstjänster med hjälp av verktyg som Terraform och Ansible. Du kommer även att arbeta med containerbaserade miljöer i Kubernetes och Docker, utveckla och underhålla CI/CD-flöden samt bidra till plattformens observability-, säkerhets- och complianceförmågor.Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom Platform Engineering, DevOps, Linux-infrastruktur eller närliggande områden. Du har en god förståelse för Linuxbaserade miljöer och erfarenhet av automation genom exempelvis Terraform, Ansible, Python eller Bash. Vidare har du arbetat med containerteknologier såsom Kubernetes och Docker samt har erfarenhet av Git och moderna utvecklings- och leveransprocesser.
För att trivas i rollen ser vi att du har ett intresse för automation, plattformsutveckling och moderna infrastrukturlösningar. Du är van att samarbeta med andra och har förmåga att arbeta nära användare och utvecklingsteam för att förstå behov och omsätta dem till tekniska lösningar. Erfarenhet av OpenStack, Ceph eller andra privata molnplattformar är meriterande, liksom kunskap inom publika molntjänster såsom Azure, AWS eller Google Cloud.
Som person är du nyfiken, initiativtagande och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, driver ditt arbete framåt och trivs i en miljö där samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling är en naturlig del av vardagen.
Skallkrav för tjänsten:
• 2+ års relevant arbetslivserfarenhet
• Goda kunskaper inom Linux, automatisering, Docker och Kubernetes
• För denna tjänst krävs att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd vilket kan ställa krav på ett visst medborgarskap
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av OpenStack och/eller Ceph
• Kunskap inom nätverk
Om vår kund
Vår kund är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att stärka nationers förmåga att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. De utvecklar teknik och lösningar som stödjer en säkrare och mer hållbar värld. De utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapenteknik, ledningssystem, sensorer samt marina plattformar och utgör en viktig del av Sveriges och andra nationers försvarsförmåga.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten som Platform Engineer, vänligen ansök via: https://www.framtiden.com/.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare William Henriksson: william.henriksson@framtiden.com
alt. 070-015 13 85. Vi arbetar med löpande urval, välkommen in med din ansökan redan idag! Om du erbjuds en tjänst kommer du att säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen måste bli godkänd för att du ska kunna påbörja din anställning.
Om Framtiden AB
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För tjänsten som Platform Engineer kommer du vara anställd som konsult via Framtiden AB.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Jönköping/Linköping
Arbetstid: Mån-fre, flextid
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52800_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
550 03 JÖNKÖPING/LINKÖPING Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
William Henriksson william.henriksson@framtiden.com Jobbnummer
9975757