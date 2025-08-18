Plasttekniker Till En Av Våra Kunder I Ggvv-Regionen

Team Bemanning i Värnamo AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved
2025-08-18


Är du en driven plasttekniker med känsla för kvalitet och en vilja att utvecklas i din yrkesroll? Nu söker vi på Team Bemanning en erfaren plasttekniker till en av våra välrenommerade kunder inom tillverkningsindustrin i GGVV-regionen. Det här är ett gyllene tillfälle att ta nästa steg i karriären i en spännande och teknikintensiv miljö!

2025-08-18

Om tjänsten
Som plasttekniker kommer du att arbeta med formsprutning i moderna produktionsanläggningar. Du ansvarar för att ställa, justera och optimera maskiner, samt säkerställa att produktionen sker enligt kvalitetskrav och produktspecifikationer. Du kommer även att medverka i förbättringsarbete och teknisk problemlösning i nära samarbete med produktion, underhåll och kvalitet.

Dina arbetsuppgifter
• Ställ och optimering av formsprutningsmaskiner
• Övervakning av produktionsprocessen
• Felsökning och åtgärd av tekniska problem
• Kvalitetskontroll enligt uppsatta riktlinjer
• Bidra till ständiga förbättringar inom produktion

Vi söker dig som har:

• Teknisk utbildning, gärna med inriktning mot plast eller polymerteknik
• Erfarenhet av formsprutning inom plastindustrin
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav

Meriterande:

• Erfarenhet av maskinmärke som Engel, Arburg, eller liknande
• Kunskaper inom verktygsbyte och formsättning
• Kännedom om LEAN och 5S

Om Team Bemanning:

Ett uppdrag via team bemanning ger vi dig en trygg anställning, kollektivavtal, friskvårds bidrag och möjlighet att arbeta hos en stabil och växande aktör i branschen. Det finns även möjlighet till övertag av kund vid god prestation. Du får arbeta i ett kompetent team med god stämning och teknisk utveckling i fokus.

Placering: GGVV-regionen

Omfattning: Heltid, skiftgång kan förekomma

Start: Enligt överenskommelse

Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.

Skicka in ditt CV via vår hemsida på www.teambemanning.se

Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare

Niklas.

Telefon: 072-300 26 46

Mail: niklas@teambemanning.se

Vi ser framemot att höra från dig.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Team Bemanning i Värnamo AB (org.nr 559160-4540)

Jobbnummer
9461883

