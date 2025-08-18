Plasttekniker Till En Av Våra Kunder I Ggvv-Regionen
Team Bemanning i Värnamo AB / Maskinoperatörsjobb (gummi/plast) / Gislaved Visa alla maskinoperatörsjobb (gummi/plast) i Gislaved
2025-08-18
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Team Bemanning i Värnamo AB i Gislaved
, Gnosjö
, Värnamo
eller i hela Sverige
Är du en driven plasttekniker med känsla för kvalitet och en vilja att utvecklas i din yrkesroll? Nu söker vi på Team Bemanning en erfaren plasttekniker till en av våra välrenommerade kunder inom tillverkningsindustrin i GGVV-regionen. Det här är ett gyllene tillfälle att ta nästa steg i karriären i en spännande och teknikintensiv miljö!Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
Som plasttekniker kommer du att arbeta med formsprutning i moderna produktionsanläggningar. Du ansvarar för att ställa, justera och optimera maskiner, samt säkerställa att produktionen sker enligt kvalitetskrav och produktspecifikationer. Du kommer även att medverka i förbättringsarbete och teknisk problemlösning i nära samarbete med produktion, underhåll och kvalitet.Dina arbetsuppgifter
• Ställ och optimering av formsprutningsmaskiner
• Övervakning av produktionsprocessen
• Felsökning och åtgärd av tekniska problem
• Kvalitetskontroll enligt uppsatta riktlinjer
• Bidra till ständiga förbättringar inom produktion
Vi söker dig som har:
• Teknisk utbildning, gärna med inriktning mot plast eller polymerteknik
• Erfarenhet av formsprutning inom plastindustrin
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Flytande svenska i tal och skrift
• B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav
Meriterande:
• Erfarenhet av maskinmärke som Engel, Arburg, eller liknande
• Kunskaper inom verktygsbyte och formsättning
• Kännedom om LEAN och 5S
Om Team Bemanning:
Ett uppdrag via team bemanning ger vi dig en trygg anställning, kollektivavtal, friskvårds bidrag och möjlighet att arbeta hos en stabil och växande aktör i branschen. Det finns även möjlighet till övertag av kund vid god prestation. Du får arbeta i ett kompetent team med god stämning och teknisk utveckling i fokus.
Placering: GGVV-regionen
Omfattning: Heltid, skiftgång kan förekomma
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
Skicka in ditt CV via vår hemsida på www.teambemanning.se
Vid frågor eller funderingar kontakta ansvarig rekryterare
Niklas.
Telefon: 072-300 26 46
Mail: niklas@teambemanning.se
Vi ser framemot att höra från dig. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Team Bemanning i Värnamo AB
(org.nr 559160-4540) Jobbnummer
9461883