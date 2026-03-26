Plantskolearbetare till Stakhedens plantskola (säsongsanställning)
På Stakhedens plantskola strax utanför Ludvika utvecklas verksamheten ständigt. Vi behöver nu förstärka vårt team med ytterligare plantskolearbetare (säsongsanställning).
Plantorna från Svenska Skogsplantor är kända för att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå. Vi jobbar mycket med kreativa lösningar och olika försök i odlingarna. Det är viktigt för oss att ständigt se över vår verksamhet och tillsammans hitta bättre arbetssätt.
Vi söker dig som tidigare har jobbat i industrin, skogen eller med odling. Viktigast är dock att du har ett intresse och engagemang att producera skogsplantor. Du får gärna vara tekniskt kunnig och ha en god datorvana då mycket av vår styrning, dokumentation och mätningar sker i appar och datormiljön.
På plantskolan är vi ett litet arbetsteam med god sammanhållning som värderar varandras åsikter. Vi vet att trivsel är grunden för att resultatet ska bli bra. Vi erbjuder ett omväxlande och intressant arbete där man arbetar både inomhus och utomhus - välkommen till oss.
Vårt erbjudande till dig
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppgift ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling och att du är en lagspelare och bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och arbetsmiljö står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget. Publiceringsdatum2026-03-26Om tjänsten
Arbetsuppgifterna varierar beroende på säsong och din kompetens. Vi eftersträvar att alla anställda ska ha en så bred kompetens som möjligt i våra olika processer.
Under perioden mars-juni sker vår insådd av nya skogsplantor i vår produktionslinje.
Under perioden april-september innebär arbetsuppgifterna till stor del skötsel och uppföljning av våra pågående odlingar av skogsplantor. Vanliga arbetsuppgifter som kan vara aktuella innefattar allt från ogräsrensning och skötsel av våra friland till bevattning. Traktor- och truckkörning ingår.
Under perioden oktober-januari jobbar vi i skift med att behandla och packa alla våra skogsplantor i kartonger. Det sker i en modern process-/packningslinje där våra plantskolearbetare både jobbar vid produktionslinjen samt med truck- eller lastmaskinskörning. Även här krävs ett tekniskt intresse.
När det behövs kommer du även att jobba med andra arbetsuppgifter som förekommer på en plantskola. Skiftarbete och beredskap kan förekomma under perioder av året. Tjänsten är en säsongsanställning, som pågår från mitten av maj till årsskiftet.
Om dig
För att trivas hos oss tror vi att du klarar av snabba omställningar och är flexibel i ditt sätt att vara då vi har mycket varierande arbetsuppgifter. Du trivs med att vara en del av en grupp men klarar också av att jobba självständigt under eget ansvar. Som person vill vi att du ska vara ansvarstagande och flexibel samt lösningsfokuserad. Du har en mycket god samarbetsförmåga och gillar att komma med nya idéer och arbeta med förbättringar.
B-körkort är en förutsättning. Truck- och lastmaskinerfarenhet är meriterande.
Vill du bli vår kollega?
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Jessica Olsson, 010-471 82 03.
Facklig företrädare för GS-facket, Kenneth Andersson, 070-563 33 74.Så ansöker du
Välkommen med cv och ett personligt brev senast den 19 april. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveaskog Förvaltnings AB
