Plantskolearbetare med inriktning odling, Stora Enso Skog
2026-01-12
Brinner du för odling, skog och natur? Vill du bli en del av ett engagerat team som siktar på att producera Nordens finaste skogsplantor? Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären, i en varierad roll som följer årstiderna där du gör skillnad för våra plantors framtid. Här erbjuds du ansvar och frihet i en arbetsmiljö som genomsyras av omtanke för miljön och fokus på hållbarhet. Om detta låter som något för dig, så är det kanske dig vi letar efter!
Med oss växer skogen, människorna och affärerna.
Till vår plantskola i Nässja söker vi nu dig som är en nyfiken och driven person med ett stort intresse för odling och skog. I den här rollen är du specialiserad inom just odling och ansvarar för den övergripande skötseln av våra skogsplantor med fokus på hållbar och långsiktig tillväxt. Vi ser våra plantor som levande material, och vi hoppas att du gör detsamma!
Här blir du en del av ett sammansvetsat team som följer plantornas resa från sådd till leverans. Hos oss samarbetar vi för att uppnå de bästa resultaten, och du får dessutom arbeta i en miljö med natursköna omgivningar runt vår plantskola.
I rollen kommer du att:
Arbeta självständigt mot uppsatta mål samtidigt som du har nära samarbete med odlare och övriga kollegor på plantskolan
Ha ansvar för vattning, gödsling och långnattsbehandlingar för att säkerställa plantornas bästa utveckling
Utföra labbanalyser och hantera inventering, dokumentering och planering för vårt odlingsflöde
Delta aktivt i andra delar av produktionsprocessen som innefattar sådd, packning, logistik, leveranser och administrativa uppgifter
Du kommer att vara placerad på Nässja och du arbetsleds av processansvarig för odlingen och rapporterar till plantskolechefen.
Vem söker vi
Vi tror att du är en ansvarsfull och självgående person som trivs med att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Du har en stark kommunikativ förmåga och ett positivt förhållningssätt som bidrar till glädje och engagemang på arbetsplatsen. Ett genuint intresse för odling och skog ser vi förstås som en självklarhet!
Färdigheter och kvalifikationer som vi tror att du har:
Yrkesinriktad gymnasieexamen inom områden som skog, odling, trädgård, industri, bygg och anläggning, lager och logistik, el eller energi. Alternativt minst två års arbetslivserfarenhet inom dessa områden
Datorvana med god administrativ förmåga
Förmåga att samarbeta väl samt en noggrann och strukturerad arbetsstil
B- körkort är obligatoriskt, truck (B1) och/eller hjullastarkort (C) är meriterande
Flytande kunskaper i svenska, både i tal och i skrift
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del i vår mångfaldsfrämjande arbetskultur som hjälper dig att utforska nya perspektiv och att utvecklas professionellt. Du kommer att tillsammans med dina kollegor bidra till en mer hållbar värld, eftersom vi tror att allt som görs av fossilbaserade material idag kan göras av ett träd imorgon. För att hålla dig säker på arbetet stöttar vi ditt fysiska och psykiska välbefinnande.
Hur kan du ansöka till denna tjänst?
Du kan endast skicka in din ansökan till oss via vårt rekryteringssystem. Då vi går igenom ansökningar löpande hoppas vi höra ifrån dig så snart som möjligt, men senast den 2 februari.
Beroende av tjänst kan det hända att vi bjuder in dig till vårt videointervjuverktyg och/eller ber dig göra tester. Vår rekryteringsprocess kan också innefatta andra aktiviteter inför anställning, såsom bakgrundkontroll, referenstagning och hälsotest såväl som drogtest.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen, tveka inte att höra av dig till vår Talent Acquisition Partner Linda Andersson på tel. 073 - 845 41 49 eller mejl: linda.andersson@storaenso.com
. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Plantskolechef Jonas Hedén på tel. 070-309 99 34 eller mejl: jonas.heden@storaenso.com
Kom och jobba i The renewable materials company!
Skogen är hjärtat i Stora Enso och vår övertygelse är att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag, kan tillverkas av ett träd i morgon. Vi är den ledande leverantören av förnybara produkter inom förpackningar, biomaterial och träkonstruktion, och en av de största privata skogsägarna i världen. Stora Enso har cirka 19 000 medarbetare och 2024 uppgick omsättningen till 9 miljarder euro.
Vi tror att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre beslutsfattande. Olika arbetsgrupper med olika bakgrund hjälper oss att utforska olika perspektiv och utmanar vårt sätt att tänka. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden på arbetsplatsen och välkomnar sökande med olika bakgrund. Stora Enso är en arbetsgivare för lika möjligheter som följer icke-diskriminerande metoder.
