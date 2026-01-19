Plantskolearbetare med fokus odling till Kilåmons plantskola
På Kilåmons plantskola strax utanför Näsåker utvecklas verksamheten ständigt. Vi odlar årligen cirka 50 miljoner skogsplantor av framförallt gran och tall. Vi söker nu en plantskolearbetare med fokus på odling. Detta är ett spännande och viktigt uppdrag.
Vi är en modern arbetsplats där den praktiska arbetsmiljön är prioriterad för oss men också samarbetet mellan oss som medarbetare.
Trivs du att följa årstiderna och längtar efter att kunna få jobba mer med händerna och vara ute mer - då är vi något för dig!
Välkommen till oss på Kilåmon!
Vi erbjuder
Att arbeta på Sveaskog innebär stor frihet samtidigt som du förväntas ta ansvar, visa mod och vara nyfiken. I allas uppdrag ingår att ta ansvar för sin egen och verksamhetens utveckling samt att vara teamorienterad och en bra kollega. Vi kallar det aktivt medarbetarskap. Vi erbjuder dig attraktiva förmåner och en arbetsplats som kännetecknas av en vilja att du ska lyckas, där jämställdhet och hållbart arbetsliv står högt på agendan. Sveaskog eftersträvar mångfald och en jämn könsfördelning inom alla yrken i företaget.
Dina arbetsuppgifter och kompetenser
Du behöver tycka om att odla. Du kommer att ingå i vår odlingsgrupp som ansvarar för att ge frön de allra bästa förutsättningar att utvecklas till planta så att den sedan kan växa sig stark ute i skogen.
Du följer plantorna från groning i växthus via sommaren på friland fram till dess att de packas för att levereras till kunden. Vi söker dig som trivs med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta med daglig skötsel av plantor, bevattning, rensning av ogräs, behandlingar, uppföljningar och försök. Odlarens vardag är en kombination av praktiskt och teoretiskt arbete. Därför söker vi dig som både kan lösa praktiska problem och kan arbeta vid datorn. Då arbetet med plantorna är säsongsbetonat kommer det under delar av året förekomma andra arbetsuppgifter. Exempelvis maskinkörning och operatör i vår sådd- och packlinje.
Arbetet är till stora delar fritt, och jag som ledare uppskattar därför om du är självgående, grundlig och har god initiativförmåga. Våra plantor är det viktigaste i vår verksamhet, odlingsgruppen har ett stort ansvar för våra odlingar och du behöver trivas med det ansvaret.
Vi gillar att arbeta tillsammans och att utvecklas tillsammans. Vi arbetar tillsammans för att hela tiden hitta smartare lösningar på arbetssätt och problem.
Du jobbar i ett team där odlingsledaren samordnar arbetet och din chef kommer vara Sven-Erik Zimmer, platschef. Tjänsten är främst en dagtidstjänst men förskjuten arbetstid kan förekomma och beredskapstjänstgöring ingår.
B-körkort är ett krav och erfarenhet av skogsplantodling är meriterande.
Om företaget
På plantskolan är vi ett litet arbetsteam med god sammanhållning som värderar varandras åsikter, och som vet att trivsel är grunden för att resultatet ska bli bra på jobbet. Vi arbetar utifrån våra gemensamma värderingar som innebär att vi visar varandra respekt, vi är positiva och försöker se det bästa i situationen. Vi pratar med varandra, inte om varandra och vi hjälps åt så att vi får en rättvis arbetsbelastning.
Vill du veta mer om tjänsten?
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta platschef Sven-Erik Zimmer, 072-205 75 32 eller odlingsledare Sandra Edlund, 072-233 79 17.
Facklig företrädare
GS-facket, Kenneth Andersson, 070-563 33 74.
Vill du bli vår kollega?
