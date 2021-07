Plantagen Lundvika söker en driven och engagerad butikschef - Retail Recruitment Sverige AB - Chefsjobb i Ludvika

Prenumerera på nya jobb hos Retail Recruitment Sverige AB

Retail Recruitment Sverige AB / Chefsjobb / Ludvika2021-07-07På Plantagen brinner vi för växter. Men framförallt brinner vi för försäljning och våra kunder.Vår mission är att förbättra livet med växter för de många människorna och med över 130 butiker i olika format i Norge, Sverige och Finland är vi det ledande varumärket för växter i Norden. Tack vare våra drygt 1700 engagerade medarbetare med en passion för växter och mötet med kunden kan Plantagen erbjuda ett unikt utbud av växter och växtlösningar, vilket vi är väldigt stolta över.På Plantagen ska alla våra kunder få en köpupplevelse och ett kundbemötande i världsklass. Nu söker vi en butikschef som brinner för kundservice samt har förmågan att bygga starka, välmående team så att vi tillsammans kan skapa resultat och gör livet med växter enklare för alla våra kunder.Har du strategiskt affärstänk och hög servicekänsla? Söker du din nästa utmaning som chef? Då är rollen som Butikschef på Plantagen Luvika kanske rollen för dig!2021-07-07Som Butikschef på Plantagen har du totalansvar för butikens drift, personal, kunder samt budget- och resultatuppfyllelse. Du har en operativ roll och du drivs av att få vara ansvarig för sälj - och kundbemötandet. I ditt ansvar ingår också att skapa en kommersiell och inspirerande butik för att leverera en optimal och jämn kundupplevelse.Som butikschef ansvarar du för rekrytering, upplärning, uppföljning och utveckling och du skapar en god arbetsmiljö genom att inspirera och motivera dina medarbetare. Du coachar gruppen i hur ni kan förbättra kundmötet och skapar ett starkt team som är positivt och mår bra.Du jobbar aktivt med dina medarbetare och du tycker om att leda i hög takt i vardagen. Du är en lagspelare och tar alltid emot kunder och medarbetare med ett leende. Vi erbjuder en varierad roll där du kommer att vara en nyckelspelare i att lyfta butiken mot nya höjder* För att lyckas i rollen som butikschef tror vi att du har:* Tidigare erfarenhet av effektiv och optimerad butiksdrift* En förståelse för butikens stora volymer och kan sätta rätta bemanningsbehovet för detta* Du har dokumenterad tidigare erfarenhet av att leda andra mot framgång, gärna inom detaljhandeln.* Du har en relevant utbildning, exempelvis inom sälj, ledarskap, logistik alternativt förskaffad relevant arbetslivserfarenhet.* Har du arbetat och/eller har förståelse för konsten att arbeta med färskvaror/levande produkter, ser vi det som mycket meriterande.* God ekonomisk förståelse samt goda datakunskaper.* Stort intresse för livet med växter.* Flytande svenska i tal och skrift, behärskar engelska i tal ock skrift. Koncernspråket är engelska.Du är utåtriktad, social och ditt glada humör sprider du till både kunder och medarbetare. Vidare är du initiativrik, noggrann, och strukturerad har förmågan att sprida den energin till dina medarbetare. Du besitter mycket goda ledaregenskaper och har förmågan att coacha, motivera och framförallt inspirera dina medarbetare. Med en hög grad av entusiasm och entreprenörsanda är du tävlingsinriktad och du väljer att hitta lösningar i stället för problem med en inställning att inget är omöjligt. Du har god samarbetsförmåga eftersom det är självklart för dig att framgång är något som man når tillsammans.Vi erbjuderFör den erfarna och drivna ledaren är detta en stor möjlighet att ta denna framgångsrika butik till nästa nivå. Som butikschef i vår Enebybergs-butik erbjuds du en varierad position i ett högt tempo där en av dina viktigaste uppgifter är att ge våra kunder det bästa intrycket och upplevelsen av Plantagen - Nordens ledande aktör inom växter.Tjänsten är på heltid med placering i Ludvika med tillträde omgående.Här får du möjligheten att få arbeta på en social arbetsplats bland många trevliga kollegor och kunder. Tillsammans gör vi Plantagen bättre!Vi kallar till intervjuer löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.I samband med denna rekrytering samarbetar Plantagen med Retail Recruitment. För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan!Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-08-08Retail Recruitment Sverige AB5853052