Plant Manager till Lantmännen Cerealia i Järna
2026-01-27
Vill du leda förändring i en producerande verksamhet? Lantmännen Cerealia i Järna söker en Plant Manager.
Som Plant Manager på Lantmännen Cerealia i Järna får du en nyckelroll i att omsätta koncernens vision i praktiken. Du leder en stabil och säker livsmedelsproduktion samtidigt som du tar ansvar för verksamhetens fortsatta utveckling för att möta framtidens krav.I rollen leder du en samhällsviktig verksamhet i en kultur som präglas av handlingskraft, helhetssyn och öppenhet. Uppdraget spänner över både operativt ansvar och långsiktig utveckling och genomförs i nära samarbete med engagerade kollegor, där förbättring, samverkan och förändring drivs tillsammans.Här får du möjlighet att ta ett helhetsansvar och göra verklig skillnad över tid, hos en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare! Varmt välkommen med din ansökan!
Ditt anställningserbjudande
Som Plant Manager blir du en nyckelperson i en verksamhet som investerar i både teknik och människor för att möta framtiden. Du får ett tydligt ansvar och goda förutsättningar att leda en spännande förnyelseresa, där du tillsammans med organisationen är med och formar både struktur, kultur och framtidens produktion.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ledning och ger dig möjlighet att påverka både arbetssätt och utvecklingsprioriteringar i en stabil verksamhet med stark framtidstro. Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Som Plant Manager ansvarar du för helheten på siten i Järna med ca 150 medarbetare. Rollen innebär att du:
har övergripande ansvar för produktion, kvalitet, arbetsmiljö, personal, resultat och budget
ansvarar för en livsmedelsproduktion som omfattar bland annat pasta- och frukostprodukter, där krav på kvalitet, livsmedelssäkerhet och leverans är en självklar del av uppdraget
driver förändrings- och förbättringsarbete kopplat till effektivitet, OEE och produktionsflöden
utvecklar och coachar chefer samt stärker ett ledarskap präglat av ansvarstagande och tillit
samverkar tätt med andra siter, stödfunktioner och ledningsgrupp
säkerställer rätt kompetens och organisation i takt med den tekniska och organisatoriska utvecklingen
Värt att veta
Som Plant Manager har du personalansvar för cirka sex chefer samt ett par specialister och ingår i en övergripande ledningsstruktur tillsammans med andra siter. Fabriken omfattar flera tillverknings områden, vilket innebär både variation och komplexitet i uppdraget.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Som en del av rekryteringsprocessen genomförs även bakgrundskontroll. Start enligt överenskommelse.
Våra förväntningar
För att lyckas i rollen som Plant Manager har du erfarenhet av att leda producerande verksamheter i förändring, där utveckling sker parallellt med daglig drift. Du är trygg i att leda genom andra chefer och van vid att ta ansvar för helheten - från resultat och ekonomi till människor, struktur och samverkan.
Du har tidigare drivit förbättrings- och förändringsarbete i industriell miljö och kan prioritera och fatta beslut när flera initiativ pågår samtidigt, med bibehållen helhet och tydlig riktning. Du förstår ekonomiska samband i produktion och kan använda uppföljning och data för att driva konkreta förbättringar i verksamheten.
Som ledare är du närvarande, tydlig och förtroendeskapande i ditt sätt att leda. Du skapar engagemang och riktning genom ett coachande förhållningssätt, tydlig kommunikation och uppföljning i dialog med organisationen, snarare än genom detaljstyrning.
Erfarenhet från livsmedelsindustri eller annan reglerad verksamhet är meriterande, liksom deltagande i större investerings- eller utvecklingsinitiativ. Akademisk utbildning är önskvärd men kan ersättas av relevant arbetslivserfarenhet. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska och trivs i en roll med stor frihet under ansvar, där samarbete och öppenhet är en naturlig del av vardagen.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG Tech - specialister på datadriven och fördomsfri teknik- och ingenjörsrekrytering, samt bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
