Plant Controller till global industrikoncern i nordvästra Skåne
2026-03-10
Vill du axla en nyckelroll hos en världsledande aktör i en internationell miljö? Vi söker nu en erfaren och engagerad Plant Controller för ett spännande konsultuppdrag på Calderys i Höganäs. Här får du chansen att kombinera din expertis inom industriella processer med ett strategiskt driv. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad Plant Controller för ett konsultuppdrag under 5 månader, där du får en nyckelroll i att stötta koncernens anläggningar i norra Europa. I rollen som Plant Controller kliver du in som en central affärspartner till lokala och regionala chefer inom EMEA. Ditt fokus ligger på att övervaka och analysera finansiell data för flera produktionsenheter, vilket gör dig till en viktig länk i skapandet av de strategiska beslutsunderlag som driver verksamheten framåt. Du säkerställer en trygg och tillförlitlig rapportering i en internationell miljö där både precision och affärsförståelse värderas högt. Uppdraget förväntas starta i mitten av april och pågå fram till mitten av augusti. Du kommer att vara placerad i Höganäs och rapportera direkt till en regional Hub Controller.
Du erbjuds
På Calderys erbjuds du en stimulerande arbetsplats där du får möjlighet att växa och förverkliga din fulla potential. Här arbetar du i en internationell miljö med dagliga kontaktytor över hela Europa, i en företagskultur som värdesätter både teambyggande och kontinuerligt lärande. I rollen får du ett brett ansvar med direkt insyn i komplexa industriella flöden, vilket ger dig en unik förståelse för verksamhetens kärna. Du blir en del av en organisation där prestation erkänns och där din personliga och professionella utveckling alltid uppmuntras.Dina arbetsuppgifter
Som CPA Plant Controller axlar du en nyckelroll i hjärtat av vår industriella verksamhet, med ett övergripande ansvar för att övervaka och tillhandahålla den kritiska finansiella data som krävs för att styra verksamheten framåt. Genom att säkerställa en konsekvent och tillförlitlig rapportering utgör du ett fundamentalt stöd för ledningen i en dynamisk miljö.
I din roll agerar du som en strategisk affärspartner till våra fabrikschefer, där du genom noggrann analys och uppföljning aktivt bidrar till att optimera industriella processer, kostnadsstrukturer och lönsamhet. Ditt ansvarsområde sträcker sig över landsgränserna då du hanterar den ekonomiska uppföljningen för specifika anläggningar i Sverige, Tyskland och Nederländerna.
Dina huvudsakliga arbetsmoment inkluderar:
Rapportering och Bokslut: Du ansvarar för hela bokslutsprocessen, från löpande bokföring och avstämningar till månadsrapportering. Rollen innebär att leverera högkvalitativa underlag i rätt tid samt att genomföra djupgående variansanalyser mot budget och prognos för att förklara verksamhetens resultat.
Affärspartner och strategiskt stöd: Du agerar brygga mellan ekonomi och produktion och fungerar som strategiskt stöd till fabriksledningen. Genom pedagogisk kommunikation av finansiella resultat skapar du kvalificerade beslutsunderlag. Du driver proaktiv kostnadskontroll av material och energi samt genomför lönsamhetsanalyser per produktlinje för att identifiera förbättringsmöjligheter.
Kalkylering och finansiell data: Du förvaltar och utvecklar verksamhetens kalkylering och finansiella data. Genom ansvar för produktions- och standardkostnader säkerställer du korrekta underlag för prissättning och värdering. Som expertstöd levererar du ad hoc-analyser och omvandlar komplex data till strategiska beslutsunderlag.
Planering och Tillgångar: Du ansvarar för lokala budgetar och prognoser som skapar verksamhetens finansiella färdplan. Rollen innebär operativt stöd vid inventeringar för att optimera lagersaldon och kassaflöde. Dessutom hanterar du Capex och rörelsekapital proaktivt för att säkerställa en sund balansräkning och långsiktig stabilitet.
Processutveckling : Du bidrar aktivt till att utforma och förbättra verktyg och system för en mer effektiv och tidskritisk rapportering.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen ser vi att du är en målmedveten, ordningsam och djupt ansvarstagande person. Som individ är du analytiskt lagd och högorganiserad, och du trivs som bäst när du får kombinera ett strategiskt helhetstänk med ett konkret, praktiskt handlag. Du har en naturlig förmåga att navigera i komplex finansiell information och besitter skickligheten att kommunicera dina insikter på ett tydligt och lättförståeligt sätt.
I din vardag hanterar du obehindrat flera parallella projekt och levererar med hög precision även under tidspress. Som den lagspelare du är har du lätt för att samarbeta och bygga förtroendeingivande relationer med såväl lokal ledning som externa partners, där din goda kommunikationsförmåga blir en nyckel till framgång.
Det är ett krav att du
Har kandidatexamen inom ekonomi, redovisning eller motsvarande
Har minst 5 års yrkeserfarenhet av finansiellt arbete, företrädesvis som Plant Controller, Cost Accountant eller liknande roll inom tillverkande industri.
Har god förståelse för internationella redovisningsprinciper (IFRS/GAAP) och industriella kalkyleringsprinciper.
Besitter mycket goda kunskaper i SAP, MS Office och BI-verktyg på avancerad nivå.
Kommunicerar obehindrat på engelska i både tal och skrift.
Har erfarenhet av rapportering i en komplex industriell miljö.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att arbeta i en komplex, matrisstyrd organisation med internationella rapporteringslinjer.
Förståelse för industriella processer och kalkyleringsprinciper.
Kunskaper i svenska eller tyska
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga.
