Planskötare, Head Groundsman till Teknik- och fritidsförvaltningen
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Teknik- och Fritidsförvaltningen på Värnamo kommun söker en Head Groundsman, planskötare till Arenaservice.
Vill du arbeta med en av regionens viktigaste idrottsarenor och vara med och skapa toppkvalitet på våra fotbollsplaner? Välkommen att söka rollen som Head Groundsman, Planskötare till Finnvedsvallen i Värnamo.
Dina arbetsuppgifter och arbetsplats
Som Head Groundsman, Planskötare ansvarar du för att fotbollsplanen håller högsta möjliga kvalitet för träning och match. Arbetet innebär både praktisk drift och planering av skötselinsatser. Du arbetar nära verksamheten kring arenan och bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för idrott på hög nivå.
Rollen som Groundsman,Planskötare på Arenaservice är en nyinrättad roll som behövs i samband med att Värnamo kommun byter från naturgräsplan till hybridgräsplan. Du kommer arbeta med Finnvedsvallens fotbollsplan samt kommunens samtliga fotbollsplaner. På Arenaservice finns 9 kollegor, arbetsledare och enhetschef. Arbetet är växlande och säsongen styr vad för typ av arbete som behöver utföras. Kvälls- och helgarbete ingår.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande, spännande och roliga, både i omfattning och karaktär. Vi arbetar med stolthet och professionalism och lägger stor vikt vid kvalitet i vårt arbete. Vårt mål är att bygga för allmänheten, förvalta och skapa långsiktiga värden.
Du kommer att arbeta inom kommunens geografiska gränser, och dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara:
- Ansvara för skötsel och utveckling av spelplanen på Finnvedsvallen
- Planering och genomförande av grässkötsel (klippning, gödsling, dressning m.m.)
- Drift och underhåll av maskiner
- Skötsel och kontroll av bevattningsanläggningar
- Öka samarbete med kollegor på andra arenor
- Samverkan med föreningar och allmänheten som nyttjar våra anläggningar.
- Vid behov arbeta i andra delar av våra idrottsanläggningar.
- Enklare fastighetsskötsel
Vi söker en driven person!
Vi letar efter dig som har erfarenhet av liknande uppdrag inom fotboll eller golf, gärna i en arbetsledande roll. Din vilja att utvecklas, skapa och bidra är viktiga egenskaper.
Krav och egenskaper: rätt inställning, engagerad och driven.
• Du är självständig, teknikintresserad, serviceinriktad och tar initiativ för att driva arbetet framåt.
• Du har en bra problemlösningsförmåga och hittar snabbt lösningar.
• Trivs med fysiskt arbete utomhus och inomhus.
• Bra på att samarbeta i team, serviceinriktad och lösningsfokuserad.
• Noggrann och delar gärna idéer och lösningar med kollegor och arbetsledare.
B-körkort är ett av våra krav när du arbetar hos oss och har du fler behörigheter är det ett plus. Har du gått utbildning kopplat till gräsmatteskötsel är det en fördel.
Vi söker dig som har erfarenhet av:
- planskötsel av tex fotbollsplan eller golfbana, gärna på en högre nivå.
- arbetat med maskiner och redskap
- arbetat med arenaskötsel, grönytor, eller vaktmästeri.
Information om anställningen
Vi erbjuder en trygg tillsvidareanställning med bra villkor och förmåner.
• Individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkoren regleras i kollektivavtal.
• Arbetstiderna är förlagda dagtid, kvällstid och på helgen där vi främjar ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv.
• Vi tar stor hänsyn till din hälsa och kan erbjuda en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, våra anställningsvillkor och förmåner här: Att jobba hos oss - Värnamo kommun
Värnamo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald. Vi arbetar aktivt för att skapa en diskrimineringsfri miljö där alla har lika möjligheter.
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-09.
Ansökningar och urval kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Vänligen skicka med:
• Cv
• Personligt brev
• Referenser tas efter eventuell intervju
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänstetillsättning.
Teknik- och fritidsförvaltningen. Vi är med och bygger nya anläggningar och fastigheter, underhåller kommunens lokaler och utvecklar friluftslivet. Vi ger även stöd till föreningar och sköter om gator, vägar, parker, dricksvatten och avloppsvatten. Hos oss hittar du dessutom simhallen, hälsocenter och fritidsbiblioteken.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/teknik--och-fritidsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/175". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Teknik- Och Fritidsförvaltningen, Fritidsavdelningen, Idrottsanläggningar Kontakt
Eric Wästanfors 0370-377961 Jobbnummer
9811131