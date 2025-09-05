Planör till bilåterförsäljare i Uppsala
Vi på Aura Personal söker nu en planör till vår kund. Det här är en möjlighet för dig som trivs i en koordinerande roll och vill bli en del av en modern verkstad med hög servicenivå och god teamkänsla.
Som planör ansvarar du för att skapa struktur och flyt i verkstadsarbetet. Du blir navet mellan kundmottagning, tekniker och ledning - och spelar en avgörande roll i den dagliga driften.
I den här tjänsten har du helhetsansvar för planering och schemaläggning av verkstadsflödet. Du ser till att rätt jobb utförs i rätt tid och att både kunder och tekniker får en effektiv och smidig upplevelse.
Dina uppgifter inkluderar bland annat:
• Planera och optimera beläggning i verkstaden
• Ha daglig kontakt med kundmottagare, tekniker och leverantörer
• Följa upp nyckeltal, boka om tider och hantera ändringar
• Bidra till hög kundnöjdhet genom struktur och kommunikation
Vi söker dig som
• Har tidigare erfarenhet av planering inom fordonsbranschen eller liknande
• Är strukturerad, lösningsfokuserad och serviceinriktad
• Har god datorvana - gärna erfarenhet av verkstadssystem som Cabas eller Kobra
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Innehar B-körkortOm företaget
Du blir en del av ett välkänt varumärke och en trygg arbetsgivare i ständig utveckling.
Här får du bland annat:
• En modern arbetsmiljö och digitala verktyg
• Tydliga processer och stöd från ett engagerat team
• Möjlighet till utveckling och intern karriär
• Kollektivavtal, förmåner och goda villkor
• En familjär kultur där initiativ och ansvar uppmuntras
Tjänsten är på heltid med start omgående eller utefter överenskommelse. Fast lön tillämpas. Arbetet som planör är en rekrytering och du kommer anställas direkt hos vår kund. Intervjuer kommer ske löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Passa därför på att söka redan idag!
