Planeringssekreterare till Skolplaceringsenheten Malmö stad

2025-12-22
Publiceringsdatum2025-12-22
Nu söker vi planeringssekreterare till skolplaceringsenheten! Tjänsten innebär att du arbetar med myndighetsutövning inom ramen för enhetens ansvarsområden, så som skolskjuts, skolplacering och skolplikt.
I ditt uppdrag kommer du bland annat arbeta med ärendehantering, utredning och beslutsfattande samt en del administration. Det kan även komma tillfällen då du för nämndens talan i förvaltningsrätten vid överklagande av beslut samt vid klagomålshanteringen. Du kommer också bidra i det ständiga förbättringsarbetet inom den funktion som du arbetar bl.a. genom att kunna hantera och analysera data och genomföra förbättringsåtgärder. Du kommer också vara ett stöd till förvaltningens skolor i frågor rörande skolplacering, skolpliktsbevakning och skolskjutsfrågor samt att ge service till medborgare via telefon och e-post. Det kan även bli aktuellt med personliga kundmöten i receptionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen med samhällsvetenskaplig inriktning eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett krav att du har två års tidigare arbete i offentlig förvaltning inkluderat myndighetsutövning och beslutsfattande. Du behöver även ha god förmåga och vana av att sätta dig in i nya system. Det är bra om du har god kunskap i excel eller excelbaserade system.
Då tjänsten innebär många kontaktytor i både tal och skrift krävs det att din svenska är god. Som person behöver du ha lätt för att samarbeta och självständigt planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att vara strukturerad och trivs i ett arbetssätt präglat av service. För att trivas och lyckas i rollen är det även viktigt att du har ett flexibelt förhållningssätt och har förmåga att prioritera i dina arbetsuppgifter.
Om arbetsplatsen
Avdelningen kvalitet- och myndighet utgör en av fyra övergripande stödfunktioner på grundskoleförvaltningen. Avdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för likvärdighet, rättssäkerhet och god måluppfyllelse för eleverna genom att ge kvalificerat stöd och råd till skolorna, förvaltningsledningen och grundskolenämnden. Genom att ta fram underlag för beslutsfattande och analys samt identifiera utvecklingsmöjligheter bistår avdelningen kvalitet och myndighet huvudmannen med att uppnå såväl nationella som kommunala mål. Syftet med vårt gemensamma arbete är att i alla delar bidra till att skapa varje elevs bästa skola. Avdelningen består av tre enheter; kommunikationsenhet, kvalitets- och utredningsenhet samt skolplaceringsenheten.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
