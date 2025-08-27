Planeringsprojektledare till Norra Djurgårdsstaden
Stockholms kommun / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-08-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Vi söker nu dig som vill arbeta som planeringsprojektledare i Norra Djurgårdsstaden.
Här finns en unik möjlighet att utveckla staden för dig som är en erfaren projektledare och vill använda en stor bredd av din kompetens.
Enheten har 15 medarbetare och dina kollegor kommer utöver planeringsprojektledare även bestå av byggprojektledare och specialister inom markmiljö och hållbarhet. I organisationen finns även ett flertal medarbetare och specialister som är konsulter. Exploateringskontoret ligger centralt på Kungsholmen och vi har även tillgång till projektkontor som för närvarande ligger i Gasverket, och kan välja utifrån vad som är mest praktiskt var arbetsdagen förläggs.
Norra Djurgårdsstadens projekt i Värtahamnen, Frihamnen och Hjorthagen är omfattande och har stor potential med närheten till både gasverket, nationalstadsparken, befintlig stad och till hamnen. Projekten är utmanande och komplexa med frågor att lösa såsom kompletteringsbebyggelse och bevarande av natur- och kulturvärden, hantering av hamnbuller och utbyggnad av infrastruktur, idrott, skolor, parker i samklang med utveckling av bostäder och arbetsplatser. Förberedande analyser, markrening och utredningsarbete rörande projektens förutsättningar har pågått under flera år så vi har god kunskap i detaljplaneringsfasen.
Här kan du läsa mer om Norra Djurgårdsstaden: Norra Djurgårdsstaden - Stockholms stad
Vi erbjuder
På exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdags-tillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.
Din roll
I rollen som Planeringsprojektledare kommer du att driva program-, och planarbeten med stöd av planeringsprojektchef och övriga resurser i Norra Djurgårdsstaden (NDS) inom genomförande, hållbarhet och markmiljö, och i samverkan med trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret, SVOAB, Exergi, Stockholm Hamnar AB, samt berörda fastighetsägare.
Du rapporterar till Projektchef för Norra Djurgårdsstaden.
Organisationen kommer att successivt utvecklas i takt med att planerna tar form. Projekten kommer omfatta ett flertal detaljplaner. Här finns höga förväntningar, inte minst inom möjligheten att nu på ett tidigt skede kunna arbeta in de erfarenheter vi gjort i Norra Djurgårdsstaden inom hållbar stadsutveckling, redan från start.
Dina arbetsuppgifter innebär även att:
• upprätta avtal och överenskommelser, inklusive markupplåtelser
• hantera och rapportera ekonomi, tidplaner och framdrift
• upprätta tjänsteutlåtanden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser att du som söker har:
• flera års arbetslivserfarenhet av att driva komplexa stadsutvecklingsprojekt med många intressenter.
• erfarenhet av förhandlingar rörande avtal, överenskommelse om exploatering, upplåtelser och liknande
• erfarenhet att leda projektgrupper i program- och planprocesser
• goda kunskaper inom PBL och övrig lagstiftning som berör exploateringsprojekt
• civilingenjörsexamen eller motsvarande som är relevant för denna roll.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom kommunal och/ eller offentlig förvaltning.Publiceringsdatum2025-08-27Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser då rollen ställer höga krav på din förmåga att kommunicera, samt att tänka analytisk och strategiskt. Vidare ser vi att du som söker har en god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer.
Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är den 2025-09-28. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, personlighets- och färdighetstester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Staffan Lorentz, Projektchef, Norra Djurgårdsstaden, på staffan.lorentz@stockholm.se
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad
Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholm
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4848". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Exploateringskontoret, Norra Djurgårdsstaden Kontakt
Staffan Lorentz staffan.lorentz@stockholm.se 08-50826081 Jobbnummer
9477870