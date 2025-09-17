Planeringsområdesledare till Försvarsstaben Chief Information Officer
Vill du bidra till Försvarsmaktens produktion, utveckling och insatser? Är du noggrann och strukturerad med ett sinne för ekonomisk planering? Vill du arbeta med ansvarsfulla uppgifter i en organisation under pågående förändring mot effektivare arbetssätt för att öka Sveriges försvarsförmåga? Då kan arbetet som planeringsområdesledare vid FST CIO vara något för dig!
Försvarsstaben (FST) stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. FST har även ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning vilket bidrar till att skapa Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige. FST CIO ansvarar för Försvarsmaktens förmåga till ledning och ledningskrigföring i gemensamma operationer nationellt och tillsammans med andra som allierad i Nato.
Försvarsmakten befinner sig i en dynamisk tillväxtfas för att bygga ett starkare försvar av Sverige. Den materiella komponenten av ledningssystem spelar en avgörande roll i denna tillväxt för bland annat ledning av Försvarsmaktens krigsförband och informationsinhämtning. Denna materiella tillväxt leds från FST CIO Materielsektion.
Om sektionen
Tjänsten som Planeringsområdesledare (POL) tillhör Materielsektionen på Förbands- och Materielavdelningen vid FST CIO. Materielsektionen stödjer Försvarsmaktens Ledningssystemchef genom att leda utveckling, anskaffning, vidmakthållande och avveckling av materielsystem inom ledningsområdet. Vi arbetar i nära dialog med FMV, FOI, FST CIO Funktionsledningsavdelning och FST CIO Förbandssektion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Materielsektionen söker nu en POL som har en nyckelroll i att samordna och utveckla FST CIO långsiktiga materielplanering. Som POL ansvarar du för att utarbeta och följa upp FST CIO materielplan samt sammanhålla beställningar, uppdrag och omförhandlingar kopplat till ledningssystemmateriel.
Du stödjer Ledningssystemchefen i anskaffning och vidmakthållande av materiel till Försvarsmaktens krigsförband och myndighetsledning genom att leda, inrikta, planera, samordna och följa upp FST CIO materielproduktion. Du har en framträdande roll i arbetet med FST CIO del i Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen genom att samordna förändringsbehov och sammanställa ekonomiska underlag. Du föreslår och följer upp effektskapande åtgärder för att stödja Försvarsmaktens tillväxt genom att bland annat utveckla arbetssätt, modeller och rutiner för materielplanering och pruduktionsuppföljning.
Du arbetar i nära samarbete med FMV, materielområdesansvariga, FST CIO Planeringschef, FST CIO ekonomifunktion och andra funktionsföreträdare inom FST CIO samt FST Stödenhet.
Tjänsten är placerad vid FST CIO på Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm.
KRAV
Kvalifikationer
• Akademisk examen inom teknik, ekonomi, logistik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
• Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av kvalificerat arbete med verksamhetsledning som omfattar planering, styrning, uppföljning och analys
• Aktuell och relevant erfarenhet från Försvarsmakten, FMV eller annan offentlig verksamhet
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelskaPubliceringsdatum2025-09-17Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och lösningsfokuserad. Du har lätt för att se samband och trivs med både självständigt arbete och arbete i team. Du har god förmåga att planera ditt arbete och förhålla dig till deadlines. Du bidrar till ett gott arbetsklimat genom god samarbetsförmåga, både inom arbetsgruppen, övriga Försvarsmakten och mot externa samarbetspartners. Du är trygg med att hantera komplex information och arbeta i en dynamisk organisation. Att vara planeringsområdesledare ställer höga krav på ansvar samt kunskap om materielsystemen som FST CIO ansvarar för.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
MERITERANDE
• Kunskap om Försvarsmaktens planerings- och materielförsörjningsprocesser
• God systemvana, särskilt i Excel och SAP/PRIO
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum. Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Förfrågningar om befattningen kan göras till sektionschef Magnus Grennvall, 08-788 75 00. Frågor om rekryteringen kan göras till HR-specialist Elin Dahlqvist, 08-788 75 00.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson/Liselott Larsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-08. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
