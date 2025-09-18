Planeringsledare till Allegio i Roslagen
2025-09-18
Allegio är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad. Våra ledord är glädje, ordning, driv och ansvar. Vår vision är att varje dag erbjuda "Det GODA Mötet!".
Idag har vi över 30 verksamheter i landet som erbjuder hemtjänst, hemvård och hemservice.
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Specifikt för denna anställning
Nu söker vi en Planeringsledare till Allegio i Roslagen.
Arbetsuppgifterna innefattar att sköta den dagliga driften såsom planering, bemanning, dokumentation och uppföljning av verksamheten. Du kommer att arbeta verksamhetsnära och handleda medarbetarna i deras uppdrag samt ha kundkontakt. Yrkesrollen kräver bra verksamhetsförståelse varför gedigen introduktion och bredvidgång kommer innehas. Du blir helt enkelt spindeln i nätet.
Du kommer ständigt arbeta med förbättringsarbete och ha en stor samverkande roll på verksamheten. Vi söker dig som älskar att göra det där lilla extra, älskar att tävla mot nya mål men även är lugn och harmonisk i stressiga och utmanande situationer. Du ska vara strukturerad, gilla att arbetsleda, skapa trivsel och motivera dina medarbetare. Du ska se nya möjligheter och vara kreativ samt möta andra med respekt och förståelse. Att ha god framförhållning är väldigt viktigt.Publiceringsdatum2025-09-18Kvalifikationer
Yrkeshögskola, exempelvis serviceinriktad vård- och omsorgsplanering, samordnare med arbetsledaransvar eller annan relevant utbildning. Erfarenhet av hemtjänst, eller andra serviceyrken. God datorvana och erfarenhet av systemen LifeCare, IntraPhone, Epsilon, och Medvind. Behärska det svenska språket väl i tal och skrift. Tidigare arbete inom samordning eller planering är meriterande.Dina personliga egenskaper
God social kompetens. Strukturerad med förmåga att prioritera och behålla lugnet vid stress. Ansvarstagande. Resultatorienterad. Lösningsfokuserad.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet, tveka inte att söka!
Arbetstiden är förlagd dagtid, Måndag - Fredag ej röda dagar.
Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum, inkom med din ansökan så fort som möjligt!
Du ska till intervju ha med dig ett utdrag från belastningsregistret! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: Zlatan@allegio.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975) Arbetsplats
Allegio Roslagen Kontakt
Regionchef
Zlatan Hadziavdak Zlatan@allegio.se 0760223123
9516282