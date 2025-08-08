Planeringsingenjör 102 (Gulfstream GIV/550) F 7 Specialflyg Malmen
2025-08-08
Om Specialflygskvadron
Vid Specialflygskvadron bedrivs flygtjänst med radar- och signalspaning, flygunderhållstjänst och arbete med ledning av fortsatt luftvärdighet.
Specialflygskvadron är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
Är du:
• Intresserad av flygplan och teknik.
• Noggrann, strukturerad och vill ha frihet under ansvar.
• Bekväm med att arbeta självständigt och i grupp.
Då kan vi erbjuda dig en befattning med spännande uppgifter i en verksamhet där alla medarbetare är en viktig kugge för att bidra till att försvara Sverige, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna för befattningen är:
Uppgifter inom ledning av fortsatt luftvärdighet:
• Bevakar och beställer underhåll på flygplan 102 (Gulfstream GIV/550).
• Stödjer förbanden med analys av data från driftuppföljningssystem (MyCMP).
• Samverkar med personal inom flygunderhållsorganisationen lokalt som genomför planering av luftfartyg, underhållsbeställning etc.
• Samverkar med central planeringsingenjör (CPI) om behov av externt UH på luftfartyg.
• Deltar i IPT för Tekniska order (TO) och andra publikationer.
• Initierar, bereder och producerar underhållsplanering för att upprätthålla fortsatt luftvärdighet hos materielen i bruk.
• Beställer LV-granskning av auktoriserad granskare.
Uppgifter inom flygunderhåll:
• Ger planerings- och åtgärdsstöd till förbanden för att utföra förebyggande underhåll.
• Samverkar med MP om behov av externt UH på komponenter.
Vid avsaknad av CPI - vid behov utföra dennes uppgifter.Publiceringsdatum2025-08-08Kvalifikationer
• Relevant utbildning som ingenjör eller flygtekniker.
• God erfarenhet inom flygmaterieltjänst.
• Goda kunskaper i Ledning av fortsatt luftvärdighet (LFL) och Administrativa procedurer fortsatt luftvärdighet (APFL).
• Goda kunskaper om driftuppföljning och planering av flygmateriel.
• Goda kunskaper i aktuellt underhållsprogram.
• God erfarenhet av driftuppföljnings- och stödsystem.
• Goda kunskaper i engelska vad gäller tal och skrift.
• B-körkort på manuell växellåda är ett krav.
• God fysisk förmåga.
• Svenskt medborgarskap.
• Godkänd gymnasieutbildning.
• God samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt driva frågor inom arbetsområdet .
Meriterande:
• Typ- eller familiseringskurs på Gulfstream GIV/550.
• Kunskaper i SE-EMAR M/145, EASA Part M/Part 145.
• Kunskaper och arbetat i driftuppföljningssystem MyCMP.
• Kunskaper och arbetat i Försvarsmaktens system PRIO.
• Utbildning Flygmaterieltjänst.
• Utbildning Avtalsberedning.
• Utbildning Avropare.Dina personliga egenskaper
• Är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor.
• Har god samarbetsförmåga och tycker om både att arbeta tillsammans i grupp och självständigt.
• Är engagerad, proaktiv, strukturerad och vill nå resultat av hög kvalité.
• Har ett högt säkerhetsmedvetande.
• Är nyfiken och intresserad av att utvecklas i befattningen.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Civil tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Linköping.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om den aktuella tjänsten lämnas av:
Chef Flygsystemsektionen Urban Ehn eller Central planeringsingenjör Jonas Broberg, tfn 010-82 510 00 (växel).
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller.
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson.
SACO, Ulf Svensson.
SEKO, Erling Svensson.
Samtliga söks via växeln tfn 010-82 510 00.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450210