Planeringsexpert sökes till Studio Elfa, Stockholm
Intresserad av förvaring, försäljning och problemlösning? Ser du kvalitet och service som självklart? Bli med och etablera Studio Elfa i Stockholm!Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
I rollen som Planeringsexpert är dina huvuduppgifter att genomföra planeringsmöten samt driva försäljning av förvaringslösningar och skjutdörrar från Elfa. Du möter kunder både digitalt och på plats i Studio Elfa Stockholm. Du arbetar i en inspirerande miljö och i ett team av planeringsexperter och studiovärdar, som tillsammans ska erbjuda kunder en hög nivå av kundservice och skapa smarta förvaringslösningar.
Du kommer främst att:
Genomföra och följa upp planeringsmöten
Driva försäljning av förvaringslösningar och skjutdörrar från Elfa
Hantera kunders frågor om ordrar, leveranser, beställningar och betalning
Hjälpa besökande kunder och hantera betalningar i studion
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som Planeringsexpert behöver du ha ett genuint intresse för förvaring och inredning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och försäljning i en administrativ roll. Du har ett analytiskt sinne och gillar problemlösning. Vidare är du en lagspelare som ser god service som en självklarhet. Du agerar affärsmässigt och är en god ambassadör för varumärket. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt och uppskattar ordning och reda.
Viktigt för tjänsten:
Erfarenhet från administration och kundservice, gärna från en liknande roll
God analytisk förmåga och lösningsorienterad
Erfarenhet från försäljning
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Planeringsexpert är ett konsultuppdrag och du blir anställd av Eterni Sweden AB. Studions öppettider kommer att vara måndag-fredag, 10.00-18.00, och lördagar ca 10.00-16.00. Dina arbetstider kommer att i stort sett spegla öppettiderna för Studion. Detta är en deltidstjänst och motsvarar ca 50 %.
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbett". Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
#indeed #ETRO Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
111 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Elfa Sverige AB - Stockholm Kontakt
Göran Göggezer goran.goggezer@eterni.se
9868479