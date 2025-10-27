Planeringsexpert sökes till Studio Elfa Sisjön i Göteborg
2025-10-27
PLANERINGSEXPERT SÖKES TILL STUDIO ELFA SISJÖN I GÖTEBORG
Är du intresserad av förvaring, försäljning och problemlösning? Ser du kvalitet, affärsmässighet och en god service som en självklarhet? Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till fortsatt utveckling Studio Elfa Sisjön i Göteborg. Tjänsten är på deltid, cirka 50 %, och passar dig som vill kombinera arbetet hos oss med ett annat jobb eller uppdrag.
ARBETSUPPGIFTER
I rollen som Planeringsexpert är dina huvuduppgifter att genomföra planeringsmöten samt driva försäljning av förvaringslösningar och skjutdörrar från Elfa. Du möter kunder både digitalt och på plats i Studio Elfa Sisjön. Du arbetar i en inspirerande miljö och i ett team av planeringsexperter och studiovärdar, som tillsammans ska erbjuda kunder en hög nivå av kundservice och skapa smarta förvaringslösningar.
Du kommer främst att:Genomföra och följa upp planeringsmöten
Driva försäljning av förvaringslösningar och skjutdörrar från Elfa
Hantera kunders frågor om ordrar, leveranser, beställningar och betalning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen som Planeringsexpert behöver du ha ett genuint intresse för förvaring och inredning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och försäljning i en administrativ roll. Du har ett analytiskt sinne och gillar problemlösning. Vidare är du en lagspelare som ser god service som en självklarhet. Du agerar affärsmässigt och är en god ambassadör för varumärket. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt och uppskattar ordning och reda.
Viktigt för tjänsten:Erfarenhet från försäljning
God analytisk förmåga och lösningsorienterad
God dator- och systemvana
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Andra språkkunskaper är meriterande
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Planeringsexpert är ett konsultuppdrag och du blir anställd av Eterni Sweden AB. Studions öppettider kommer att vara måndag-fredag, 10.00-18.00, och lördagar ca 10.00-16.00. Detta är en deltidstjänst som motsvarar ca 50 % och dina arbetstider kommer att i stort sett spegla öppettiderna för Studion.
ÖVRIGT
Sök tjänsten genom att klicka på "sök denna tjänst" längst upp på den här sidan. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Dina frågor angående rekryteringsprocessen svarar Amanda Olsson på via 0738-617236 eller amanda.olsson@eterni.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Elfa Sverige AB Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9576169