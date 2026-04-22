Planeringsbefäl/planeringsofficer på flottiljstaben till F 16
Försvarsmakten / Militärjobb / Uppsala Visa alla militärjobb i Uppsala
2026-04-22
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
F 16 ansvarar för Uppsala garnison och driften av Uppsala flygplats. Flottiljen ansvarar även för bevakningen av det svenska luftrummet dygnet runt, året runt samt leder Flygvapnets stridsflygplan i luften. Du kommer vara en del av en militär organisation under stor förändring och utveckling med anledning av omvärldsläget och Sveriges NATO-medlemskap. F 16 växer och vi söker nu nya kollegor som vill vara med på vår utvecklingsresa!
Om enheten
Avdelningen A5 utgör flottiljstabens planeringsfunktion. Avdelningen har ett tätt internt samarbete där stor vikt läggs vid trivsel och ett gott arbetsklimat. Arbetet utförs i regel tillsammans med flottiljstabens övriga avdelningar och flottiljledningen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som planeringsbefäl/planeringsofficer på A5 är dina arbetsuppgifter främst att arbeta med långsiktig planering och leda planlag med deltagare från övriga avdelningar ur flottiljstaben och förbandets ingående enheter. Du stödjer även övrigt pågående arbetet inom avdelningen i andra planeringsärenden såsom att leda eller delta på beredningar, revidering av planverk och styrande dokument samt delta på samverkansmöten med såväl militära och civila aktörer.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
Kvalifikationer
Specialistofficer OR6/7 alt Officer OF1/2
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
Kunskap om informationshantering
Erfarenhet och vana att arbeta i Officepaketet.Dina personliga egenskaper
Du har förmågan att arbeta självständigt, samt kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga som sätter gruppens resultat före dina egna. Som planeringsofficer/planeringsbefäl behöver du vara flexibel och trivas med att arbeta med flera frågor samtidigt och under perioder i ett högre tempo. För att lyckas i rollen ser vi att du är en noggrann och ansvarsfull person som levererar resultat. Vi ser att du har god analysförmåga och kan identifiera väsentligheter samtidigt som du kan urskilja detaljer och sätta dem i ett större perspektiv. Du tar initiativ, är lösningsorienterad och har ett intresse av att öka din förståelse för verksamheten. Vi ser vidare att du är prestigelös och har lätt för att kunna samarbeta och kan genom din kommunikativa förmåga skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer inom organisationen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av att arbeta i flottiljstab eller på enhetsnivå
Erfarenhet från att leda arbetsgrupper
God kunskap avseende flygvapnets verksamhet
Erfarenhet av att arbeta i Försvarsmaktens verksamhetsstödsystem och ärendehanteringssystem
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Militär
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, Johan Sahlberg
Tfn: 070-849 33 17
Mejl: mailto:johan.sahlberg@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-01. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Job-124482".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA
9870286