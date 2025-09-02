Planering- och kundtjänstmedarbetare till KB Components Placell
KB Components är ett globalt växande företag med en omsättning på ca 3 200 MSEK där vår vision är att vara världsledande avseende tekniskt avancerade polymera produkter. Företagets tre övergripande målsättningar är tillväxt, lönsamhet och trivsel, inom vilka vi aktivt arbetar för att bli ett av världens bästa plastföretag! Vårt huvudsakliga kundsegment finner du inom fordonsindustri, möbelindustri och belysningsteknik. Utveckling, produktion och försäljning sker i någon av våra anläggningar i Örkelljunga, Gislaved, Tallinn i Estland, Nurmajärvi i Finland, Kaunas i Litauen, Zilina i Slovakien, Puebla eller Irapuato i Mexiko, Dallas i USA, Windsor i Kanada, New Dehli i Indien och Wuxi i Kina.
Under de senaste åren har bolaget haft en mycket positiv utveckling och står nu i en stark position för att möta framtiden. Genom organisk tillväxt och förvärv har vi uppnått en välbalanserad produkt- och kundportfölj. Som anställd kommer du vara en betydande kugge och en del av en industriell elit i ett företag som levererar utveckling och produktion av högteknologiska polymera komponenter till marknadens mest krävande kunder.
Vi behöver förstärka vår organisation med en Planering- och kundtjänstmedarbetare.
Vill du arbeta i en dynamisk roll där du får kombinera planering, koordinering och kundkontakt? Vi på KB Components Placell AB söker nu en engagerad Planering- och kundtjänstmedarbetare som vill vara en nyckelperson i vårt team.
Om rollen
Som Planering- och kundtjänstmedarbetare blir du en central länk mellan produktion, kunder och leverantörer. Du ansvarar för att planera och följa upp produktionsflödet, samtidigt som du säkerställer att våra kunder får snabb och professionell service. Rollen är varierande och passar dig som trivs med att ha många bollar i luften och som vill bidra till att våra leveranser håller högsta kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Produktionsplanering och uppföljning
Ordermottagning, registrering och kundsupport
Kontakt med kunder och leverantörer gällande leveranser och orderstatus
Säkerställa att produktionskapacitet matchar kundbehov
Delta i förbättringsarbete inom planeringsprocessen
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du gillar att samarbeta, men tar också egna initiativ och driver ditt arbete framåt.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från planering, logistik eller kundservice, gärna inom industri och produktion.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana av att arbeta i affärssystem, gärna från Monitor G5 samt goda kunskaper i Officepaketet
En positiv attityd och förmågan att hantera både kunder och kollegor på ett professionellt sätt
Vi erbjuder
Hos KB Components Placell AB får du möjlighet att utvecklas i en internationell koncern med korta beslutsvägar och stark teamkänsla. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där vi värdesätter engagemang, ansvar och samarbete.
Är du den vi söker? Skicka in din ansökan senast 21 september.
Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Holmström, produktionschef maria.holmström@kbcomponents.com
I denna rekrytering har vi valt våra annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonssäljare.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett heltidsjobb.
KB Components AB (org.nr 556081-6653)
(org.nr 556081-6653) Kontakt
Produktionschef
Maria Holmström maria.holmstrom@kbcomponents.com Jobbnummer
