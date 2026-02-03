Planerare till Planeringsenheten, Förskole- och grundskoleförvaltningen
2026-02-03
Vill du bidra till en god service till örebroarna, ha ett stimulerande, utmanande och utvecklandejobb? Var med och gör skillnad!
Örebro kommun är en av Sveriges största arbetsgivare med 13 000 anställda. Vår ambition är att förenkla, förnya och förbättra inom alla våra verksamhetsområden. Det innebär utmaningar men också att du får möjlighet att utvecklas i din profession.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi söker dig som har flera års erfarenhet inom myndighetsutövning och förändringsarbete. Du får gärna ha erfarenhet från pedagogisk verksamhet.
Vår verksamhet utvecklas och förändras ständigt, vilket innebär att vi ska ställa om och skapa förutsättningar för det inom verksamheten. Som planerare hos oss kommer du att jobba i processer inom skolområdet vilket innefattar förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola och skolskjuts. Enheten har även ansvar för tillsyn av fristående förskolor. Du förväntas jobba övergripande, vara flexibel och kunna ställa om utifrån de politiska beslut som innebär förändringar inom Förskole- och grundskoleförvaltningen. Du stöttar enhetschefen med att driva och följa upp det systematiska utvecklings- och kvalitetsarbetet för verksamheten.
I rollen som planerare ansvarar du självständigt för utredningsuppdrag. Du kommer också att handlägga och fatta beslut i ärenden utifrån delegation. I rollen jobbar du strategiskt vilket innebär att du tar fram det underlag som krävs, tar hand om inkommande frågor på övergripande nivå, tex synpunkter och begäran om allmän handling. Du kommer vara delaktig i arbetet med ständiga förbättringar av våra rutiner och riktlinjer med fokus på det som berör vårt område.
Vi erbjuder ett roligt arbete med intressanta och utmanande arbetsuppgifter, där du får vara framåtdrivande tillsammans med dina kollegor. Du kommer tillhöra en arbetsgrupp med planerare där ni delvis jobbar i team och har ett utbyte av varandra. I arbetet har du kontakt med politiker, medborgare, verksamhetschefer, rektorer, fristående huvudmän samt tjänstemän i andra kommuner. Du kommer även att samarbeta med andra professioner så som utredare, ekonomer, handläggare och administratörer.
I denna tjänst jobbar du främst enligt skollagen förutom de lagstiftningar som ligger till grund för myndighetsutövning. Du ska vara en god tolkare av lagstiftningen och kunna vägleda andra i vad som gäller för ditt ansvarsområde.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utreda, handlägga och besluta inom din delegation
• driva utrednings- och förbättringsuppdrag
• hålla i revidering av och skapande av riktlinjer
• hålla i och leda möten och processer som rör ovanstående
• ta fram statistik och planeringsunderlag inom ditt område
Om arbetsplatsen
Planeringsenheten är en del av Förskole- och grundskoleförvaltningen vars huvuduppdrag är att ge barn och elever möjlighet till lärande och utbildning. Planeringsenheten består av planerare samt tre handläggargrupper som leds av gruppledare. Enheten ansvarar bland annat för placering av barn och elever, skolskjuts, mottagande i anpassad grundskola samt tillsyn av fristående förskolor.
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
I arbetet ingår att dokumentera och utreda samt leda samtal. Du kommer att ha flera kontaktytor, såväl internt som externt, vilket kräver att du kan anpassa muntlig och skriftlig kommunikation utifrån mottagare och sammanhang. Arbetet förutsätter att du kan jobba både självständigt och i team. För att lyckas i rollen ska du vara analytisk, strukturerad, lyhörd och kunna prioritera.
• examen från högskola/universitet på minst 180 hp, exempelvis utbildad jurist eller beteendevetare
• minst två års erfarenhet av myndighetsutövning eller utredare inom barn och utbildning
• kunskaper om metoder och verktyg för uppföljning och utvärdering
• erfarenhet av att självständigt driva processer och förbättringsarbete
Meriterande:
• erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att driva projekt
• erfarenhet av digitalisering
• erfarenhet av administrationTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: snarast
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning kan du komma att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
