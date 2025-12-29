Planerare till Bemanningsenheten sommaren 2026
2025-12-29
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Vill du arbeta med människor och bidra till en fungerande välfärd i sommar? Välfärdsförvaltningen söker nu sommarvikarier till vår bemanningsenhet.Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som sommarvikarie på bemanningsenheten arbetar du bland annat med att hantera och fördela personal vid frånvaro inom äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård. Arbetet är varierande och ger dig en möjlighet att skaffa värdefull erfarenhet inom kommunal verksamhet.
Tjänsten är heltid under semesterperioden juni-augusti (exakta datum enligt överenskommelse). Tjänsten innefattar arbete på dagtid under både vardag och helg.
För att kunna arbeta självständigt under sommaren krävs det att du har möjlighet till inskolning på timmar från och med tidig vår. Inskolningen sker främst under vardagar och planeras i samråd,samt är en förutsättning för anställningen.Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och utvecklande. Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
* Administrativa uppgifter kopplade till bemanning
* Stöd till verksamheter vid korttidsfrånvaro
* Kontakt och samarbete med personal och enhetscheferKvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som:
* Är positiv, ansvarstagande samt kan planera och prioritera ditt eget arbete
* Tycker om att samarbeta och ge god service
* Kan sätta gränser i obekväma situationer
* Är flexibel och anpassningsbar inom den egna arbetsgruppen utifrån de behov som uppstår i verksamheten
* Har god datavana
* Behärskar svenska språket i tal och skrift
* Kan arbeta heltid under sommaren (minst 8 veckor)
* Har möjlighet att delta i inskolning på timmar från tidig vår
Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Vänta inte med din ansökan då urval sker löpande under rekryteringsprocessen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295684". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), https://www.kramfors.se/stod--omsorg/jobba-inom-valfard.html Arbetsplats
Kramfors kommun, Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef bemanningsenheten
Malin Nyberg Malin.Nyberg@kramfors.se 0612-805 51 Jobbnummer
9664328