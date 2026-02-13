Planerare med uppdrag delvis som undersköterska sökes till Aneby kommun
2026-02-13
Är du utbildad undersköterska med förmåga och intresse av att fungera som spindeln i nätet? Då har vi jobbet för dig! Vi söker planerare till vårt särskilda boende, Antuna, i Aneby kommun med kombinerade arbetsuppgifter även som undersköterska i verksamheten. Som planerare/undersköterska arbetar du tätt tillsammans med kollegor och två enhetschefer. Du är en av flera med uppdrag inom planering i kommunen och kommer bli delaktig i den framtida utvecklingen av rollen.
Om rollen
Anställningen är som planerare men tjänsten är en kombination av rollerna planerare och undersköterska. Fördelningen mellan de olika rollerna kommer vara ungefär 60% planerare och 40% som undersköterska i verksamheten.
Som planerare har du huvudansvar för bemanning vid sjukdom och annan frånvaro kopplat till planeringen i verksamheten. Du kommer också arbeta med planering av beviljade insatser i vårt planeringsverktyg. Du har kontinuerlig kontakt med chef och andra interna och externa aktörer för att kunna samordna bemanning och schema. Som planerare är du en stödjande funktion till enhetschefen och tar emot information från både personal och andra intressenter för att kunna skapa en bra planering för verksamheten.
Som undersköterska kommer du arbeta på vårt särskilda boende, nära våra brukare och stötta dem i vardagen genom personnära vård och omsorg. Du bidrar till att tillgodose den enskildes basala och specifika omsorgs- och omvårdnadsbehov såväl socialt och kulturellt som fysiskt och psykiskt. Du gör det genom att värna om och respektera var och ens rätt till privatliv, integritet, självbestämmande och delaktighet. Du arbetar med individanpassning så att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
• Ta emot frånvarobesked
• Säkerställa att verksamheten har rätt bemanning
• Vara behjälplig med schema
• Hantera larmsystem/larmartiklar
• Hantera beställningar och ta emot leveranser
• Planering av beviljade insatser i planeringsverktyg
• Personnära vård och omsorg av brukarna
• Social dokumentation
• Medicindelegering
Vem du är
Du som söker ska vara utbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift. Du ska även ha ditt intyg från Socialstyrelsen på att du får använda den skyddade yrkestiteln undersköterska, samt goda kunskaper i Microsofts olika system. B-körkort är ett krav för tjänsten. Det är även meriterande om du har:
• Tidigare yrkeserfarenhet av bemanningsplanering
• Tidigare yrkeserfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Tidigare yrkeserfarenhet som undersköterska
• Erfarenhet av att arbeta i Combine och/eller Medvind
• Intresse för schemaläggning
Som person har du en personlig mognad som gör att du är trygg och stabil samtidigt som du har förmågan att vara flexibel. Vidare är du en strukturerad person som kan planera, organisera och prioritera ditt arbete och du har förmågan att se på frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Slutligen har du en positiv attityd till arbetet och lätt för att samarbeta, är tillmötesgående och har en tydlig kommunikation. Ditt bemötande präglas av ett lugn där du uppvisar intresse, vilja och förmåga att motivera och hjälpa andra. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
På sociala avdelningen i Aneby kommun arbetar vi nära människor i olika skeden av livet. Vår verksamhet präglas av engagemang, omtanke och ett starkt professionellt ansvar. Här möts du av en familjär arbetsmiljö där samarbete, tillit och respekt är grundläggande - både i mötet med dem vi är till för och med varandra som kollegor.
Vi arbetar tillsammans för att skapa trygghet, delaktighet och hållbara lösningar. Med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och utveckling strävar vi efter att ständigt förbättra våra arbetssätt och ge bästa möjliga stöd.
Antuna består av sammanlagt 68 lägenheter och ca. 80 medarbetare samt vikarier som hjälper till i verksamheten.
Varför du ska arbeta hos oss
Vi erbjuder en spännande tjänst som bedrivs i nära samarbete med chefer och kollegor. Planerar uppdraget står inför en utvecklings resa där du kommer vara en viktig del tillsammans med andre planerare. Vi erbjuder också:
• Friskvårdsbidrag
• Utvecklingsmöjligheter
• Arbetskläder och arbetsskor
Rekrytering sker löpande under pågående annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aneby kommun
(org.nr 212000-0498) Kontakt
Chef för Särskilt boende nås via växeln 0380-461 00 Jobbnummer
9740182