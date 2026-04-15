Planerare med kommunikativt ansvar till Kundservice Avfall
Avfallsverksamheten i Örebro kommun söker en ny planerare till Kundservice avfall. Vill du påverka och arbeta med beteendeförändring i syfte att bidra till en mer hållbar avfallshantering på årets alla dagar? Trivs du i ett kommunikativt arbete, där nätverkande och kommunikation blir en stor del av din vardag? Då kan detta vara tjänsten för dig. Som medarbetare hos oss på Teknik- och serviceförvaltningen får du ett meningsfullt jobb i en bred, samhällsviktig verksamhet som berör alla örebroare, varje dag!Publiceringsdatum2026-04-15Om tjänsten
Välkommen till oss på Kundservice Avfall! Som planerare hos oss jobbar du utifrån avfallsverksamhetens uppdrag att tillhandahålla en effektiv och hållbar avfallshantering. Med kommunikation som verktyg bidrar du både i det dagliga och mer strategiska arbetet. I rollen arbetar du för att förstå kommuninvånarnas behov samtidigt som det kommunala ansvaret upprätthålls och miljö- och klimatnytta uppnås.
Hos oss på enheten Kundservice avfall arbetar 20 medarbetare bestående av planerare, kundhandläggare, systemförvaltare, administratörer samt enhetschef och gruppchef. Du kommer ha förmånen att få arbeta tillsammans med kreativa, drivna kollegor som alla vill bidra till att Örebro kommun ska vara en plats som präglas av hållbarhet och klimatsmarta lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera och genomföra olika kommunikationsinsatser
samarbeta med kommunens kommunikationsavdelning
ta fram material för tryck och digitala plattformar, inklusive sociala medier och webb
avropa och beställa trycksaker, annonser och kampanjer från upphandlade entreprenörer eller via direktupphandling
delta i projekt och uppdrag inom avfallsområdet med fokus på kommunikation och beteendeförändring
följa upp avtal och ansvara för entreprenörssamarbeten
vara expertstöd i kommunikationsfrågor för hela avfallsverksamheten
ta fram styrdokument, utarbeta beslutsunderlag och hålla föredragningar i politisk nämnd
delta vid samt genomföra mässor och event
Om arbetsplatsen
Kundservice avfall är en enhet med ca 20 medarbetare uppdelat i lite olika formationer för drift (kunddialog), systemförvaltning, intern service samt utveckling och planering (där denna tjänst ingår). Vi stöttar inte bara invånarna med abonnemang och tjänster utan hela avfallsverksamheten för att kunna erbjuda god service och hållbara tjänster.
I Avfallsverksamheten blir du del av ett gäng på cirka 90 medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera en hållbar och tillgänglig avfallshantering. Vi vill göra det enkelt för örebroarna att sortera rätt och minska sitt avfall. I avfallsverksamheten arbetar förutom yrkesgrupperna inom enheten Kundservice avfall, miljötekniker och avfallshämtare. Vi utgår från flera olika arbetsplatser, denna tjänst utgår från Berglunda. Atleverket och våra fem återvinningscentraler samt 30-talet återvinningsstationer runt om i hela Örebro kommun är också våra arbetsplatser.
Avfallsverksamheten är en del av Teknik- och serviceförvaltningen som också ansvarar för Park och gata, Vatten och avlopp, Gasverksamheten, Måltidsverksamheten samt Fordon.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i tjänsten tror vi att du behöver ha ett genuint engagemang för avfallsfrågor, hållbarhet och miljö och att du drivs av att bidra till en mer resurseffektiv framtid. I rollen som planerare är din kommunikativa förmåga central - du uttrycker dig tydligt och anpassar ditt budskap efter både sammanhang och mottagare. Du är trygg i dig själv, vågar fatta beslut och inger förtroende i samarbeten. Med din sociala förmåga bygger du naturligt relationer och skapar goda samarbeten både inom organisationen och med externa parter. Du har ett analytiskt förhållningssätt, ser lösningar där andra ser hinder och tar gärna initiativ för att föra arbetet framåt. Samtidigt har du förmågan att lyfta blicken, se helheten och planera för långsiktiga, hållbara resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
akademisk examen om minst 180 hp inom kommunikation, retorik, beteendevetenskap eller liknande inriktning
B-körkort för manuell växellåda
god digital kompetens (bl.a. inom MS Office)
Meriterande:
kunskap och/eller erfarenhet inom avfallsområdet
kunskap och/eller erfarenhet av kommunal avfallshantering
erfarenhet av projektledning
mycket goda kunskaper i Office-paketet inklusive Teams, OneNote, CoPilot, Word, Excel, PowerPoint
erfarenhet av arbete i bild- och filmredigeringsverktyg
erfarenhet av kommunikativt arbete/kommunikativa projekt
erfarenhet av publicering på sociala mediaplattformar
erfarenhet av tillämpning av AI-stöd (CoPilot/ChatGPT m.fl.)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 1 augusti eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kommer att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Förlängd annonsering. Sista ansökningsdag är 29 april.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 614/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 300 62 (visa karta
)
701 35 ÖREBRO KOMMUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Ola Eklöf 019 - 21 15 56 Jobbnummer
9856794