Planerare inom hemtjänst - Cleverex Omsorg i Örebro
Cleverex Bemanning AB / Administratörsjobb / Örebro Visa alla administratörsjobb i Örebro
2025-08-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cleverex Bemanning AB i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Arboga
, Karlskoga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Cleverex Omsorg i Örebro söker en planerare inom hemtjänst - en nyckelperson som blir navet i vår verksamhet. I rollen ansvarar du för planering, bemanning och samordning så att våra kunder får den hjälp de behöver på ett tryggt, professionellt och effektivt sätt.
Du erbjuds
• En meningsfull roll där du varje dag bidrar till ökad livskvalitet för äldre.
• En arbetsplats med engagerade kollegor och en stöttande, professionell miljö.
• Möjlighet till utveckling och ansvar i en växande organisation.
• Flexibel tjänstgöringsgrad mellan 50-100 %, med omgående start.Dina arbetsuppgifter
• Planering och schemaläggning i Carefox - både på kort och lång sikt.
• Samordning och anpassning av arbetspass utifrån kundernas behov och personalens tillgänglighet.
• Uppföljning, kvalitetssäkring samt dokumentation och rapportering.
• Genomförande av hembesök för att utvärdera kundernas behov.
• Stöd och ledarskap till personalgruppen genom möten, coachning och dialog.
• Bidra med statistik, uppföljningar och utvecklingsidéer till ledningen.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har lätt för att skapa goda relationer, ser helheten och trivs med att arbeta i en dynamisk miljö.
Vi ser gärna att du har:
• Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot vård eller administration.
• Erfarenhet av planeringsarbete, helst inom hemtjänst eller vård.
• God IT-vana, gärna med erfarenhet av Carefox.
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
Som person är du initiativtagande, serviceinriktad och trygg i ditt ledarskap.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med flexibel omfattning (50-100 %). Start sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
• ? Är du den vi söker? Skicka in din ansökan redan idag och berätta mer om dig själv, din erfarenhet och varför du vill bli en del av Cleverex Omsorg i Örebro. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "997". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cleverex Bemanning AB
(org.nr 559082-0287), https://cleverex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9465847