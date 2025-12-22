Planerare inom gestaltning av offentliga miljöer
Västerås kommun / Arkitektjobb / Västerås Visa alla arkitektjobb i Västerås
2025-12-22
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Västerås stad gör en tydlig satsning på trygghetsskapande arbete i våra offentliga miljöer. Vill du vara med och skapa platser där västeråsare känner sig välkomna, trygga och delaktiga? Som planerare får du vara med och påverka gestaltningen från idé till invigning, och bidra till att forma miljöer som gör skillnad i människors vardag. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ca 1 år.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som planerare inom gestaltning av offentliga miljöer arbetar du med att utveckla stadens gemensamma platser genom placemaking, identitetsstärkande och trygghetsskapande aktiviteter och säsongsdekorationer. Uppdraget handlar om att skapa miljöer som är trygga, inkluderande och funktionella för alla västeråsare.
Under första skedet arbetar du främst med planering. Det innebär att du tar fram budgetunderlag, leder samverkan med interna och externa aktörer och utvecklar gestaltningsidéer som utgår från trygghet, trivsel och social hållbarhet. Du analyserar befintliga miljöer, samlar in behov, tar fram gestaltningsförslag och säkerställer att projektet vilar på god kunskap och tydliga mål.
När planeringen övergår i genomförande arbetar du mer praktiskt. Du följer projektet ute i miljön, stämmer av genomförandet med berörda aktörer och fortsätter att hålla ihop samverkansarbetet. Du planerar och genomför aktiviteter för att aktivera platserna och bidrar till att kommunicera projektets resultat på ett sätt som skapar stolthet och engagemang.
Din kompetens
Att arbeta kreativt med gestaltning ger dig energi, och du har många idéer om hur offentliga miljöer kan utvecklas. I den kreativa processen tar du ett brett perspektiv och ser till hela verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, planerar ditt arbete väl och driver dina uppgifter självständigt. Kommunikation och samarbete ser du som viktiga delar i ditt uppdrag.
Du har en akademisk utbildning, exempelvis som landskapsarkitekt eller samhällsplanerare, eller flerårig erfarenhet i liknande roll. Du har kunskap om gestaltning av allmän plats, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete på allmän plats och invånardialog eller medskapande processer. Det är ett plus om du också har erfarenhet av dessa delar i praktiken och kan arbeta i CAD.
Vi erbjuder
Vi som arbetar på Gatu- och parkenheten har det samlade ansvaret för stadens gator, parker och naturområden, från planering och byggande till drift. Tjänsten tillhör planeringsavdelningen men samarbetar tätt med även bygg- och driftavdelningarna, vilket underlättar när idéer ska bli till verklighet. Här får du arbeta brett och varierat genom hela stadsbyggnadsprocessen med allt från löpande planering till inflytande i frågor som rör gestaltning av västeråsarnas livsmiljö. Du får arbeta med kompetenta kollegor med en bredd av kunskap och kompetens, och i nära samarbete med din kollega inom samma område får du vara med och utforma livsmiljöer i invånarnas vardag.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Det innebär att du själv planerar din arbetsdag, har flextid och möjligheten att viss del av tiden arbeta på distans.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef via mejl.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Teknik- och fastighetsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Maria Wahlberg maria.wahlberg@vasteras.se 021-39 15 38 Jobbnummer
9658497