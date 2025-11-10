Planerare inom funktionsstöd, boende och personlig assistans
2025-11-10
Vill du ha ett självständigt, omväxlande arbete och gillar förändringar? Nu söker vi planerare, välkommen med din ansökan!
Din roll hos oss
Som planerare inom funktionsstöd har du ett självständigt och omväxlande arbete med uppgifter som varierar från dag till dag. Du är van att prioritera, hantera information och skapa struktur. Som planerare bidrar du med nytänkande för att systematiskt utveckla verksamheten. Ditt engagemang är stort och du har förmåga att samarbete med ledning och medarbetare.
Arbetsuppgifterna består i att bemanna akut- och planerad frånvaro, att hantera resurspass samt personalförsörjning med intermittentanställda vid behov. Du är ett stöd till enhetschefen gällande administrativa arbetsuppgifter samt stöd vid rekrytering och uppföljning av vikarier.
Du arbetar i Time Care Pool och Heroma, men är även behjälplig i Time Care Planering/Multiaccess. Att vara ett stöd i dialogen mellan lönesupport och schemasupport ingår i din roll men även nära samarbete med Time Care-ombud. Du är också ett stöd i bemanningsfrågor gentemot enhetschefer och medarbetare.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning med inriktning vård och omsorg, administrativ utbildning alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du behöver ha gedigen erfarenhet av övergripande planering av bemanning administration samt rekrytering. Eftersom kommunikation och dokumentation ingår i dina arbetsuppgifter behöver du ha datorvana och erfarenhet av arbete i IT-baserade system samt god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. B Körkort är meriterande.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag. Vidare ser vi att du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du är också duktig på att följa instruktioner, procedurer, lagstadgade krav och policy samt förhålla dig till uppsatta tidsplaner.
Det här är vi
Som planerare kommer du att arbeta på funktionsstöd tillsammans med andra kollegor och enhetschefer. Din arbetsplats blir centralt i Kristianstad med närhet till tåg- och bussförbindelser.
Funktionsstöd innefattar boende inom LSS, daglig verksamhet och personlig assistans samt stöd till psykiskt funktionsnedsatta via boendestöd och boende inom socialpsykiatrin.
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
