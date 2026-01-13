Planerare/Beredare inom underhåll till Pelletsverk 2 & 3
Vill du leda och utveckla mekaniskt underhåll i en nyckelroll som kombinerar samordning, säkerhet och samarbete? Sök nu!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om pelletsverk 2 & 3:
Hos oss på pelletsverk 2 & 3 har vi som mål under 2025 att producera 8,7 miljoner ton färdig pellets som levereras till våra kunder världen över. Här kan tempot stundtals vara högt men vi utvecklas, lär oss och löser problem tillsammans, över flera yrkesgrupper.
Kulturen på vår arbetsplats präglas av omtanke, prestigelöshet och ett förtroende för varandra som gör att vi vågar utmana oss själva för att bli lite bättre på det vi gör, varje dag.
Läs mer om hur vi förädlar järnmalm här: lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Är just du en engagerad person som vill anta utmaningen att påverka utvecklingen inom mekaniskt underhåll? Du kommer att få en central funktion där du ansvarar för att planera, samordna och förbereda underhållsarbeten så att de kan utföras på ett säkert sätt. Du leder insatser med både intern och extern personal, säkerställer att underhållsaktiviteter utförs effektivt och arbetar målinriktat för att våra anläggningar ska uppnå så hög tillgänglighet som möjligt.
Din sociala förmåga spelar en betydande roll, eftersom du kommer att vara en central del i kommunikationen med både medarbetare och leverantörer. Du kommer att jobba i ett team om fyra personer som är dina närmaste kollegor men du samarbetar brett inom hela sektionen.
Det här har du med dig
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person som trivs med att arbeta strukturerat, har god samarbetsförmåga och har ett högt säkerhetstänk. I ditt arbete ser du helheten och arbetar självständigt med ett analytiskt tänkesätt. Ödmjukhet, relationsbyggande och säkerhetsmedveten är egenskaper som värderas då vi värnar om en god arbetsmiljö.
För tjänsten krävs:
- Godkända gymnasiebetyg
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
- Anläggningskännedom
- God datorvana
- Erfarenhet av underhållsarbete och underhållssystem
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Gruppchef Kajsa Fjällbjörn kajsa.fjallbjorn@lkab.com
telefon: 010-144 23 13
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
