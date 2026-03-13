Planerare / Beredare inom el & automation till Förädlingen
Luossavaara-Kiirunavaara AB / Gruv- och metallurgijobb / Kiruna Visa alla gruv- och metallurgijobb i Kiruna
2026-03-13
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luossavaara-Kiirunavaara AB i Kiruna
, Gällivare
, Luleå
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du ha en nyckelroll i att säkerställa driftsäkra och effektiva automationslösningar? Vi söker en planerare/beredare inom El & Automation som vill vara med och planera, samordna och utveckla vårt underhållsarbete. Hos oss blir du en viktig länk mellan teknik, människor och verksamhet - med fokus på säker drift och hög tillgänglighet i våra anläggningar.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Om anläggningen
Hos oss på Anrikningsverk 3 & Pelletsverk 4 (KA3/KK4) har vi som mål att under 2026 producera 5,9 miljoner ton järnmalmspellets som levereras till våra kunder världen över. Här kan tempot stundtals vara högt men vi utvecklas, lär oss och löser problem tillsammans, över flera yrkesgrupper.
Kulturen på vår arbetsplats präglas av omtanke, prestigelöshet och ett förtroende för varandra som gör att vi vågar utmana oss själva för att bli lite bättre på det vi gör, varje dag.
Läs mer om hur vi förädlar järnmalm här: https://www.lkab.com/sv/om-lkab/fran-gruva-till-hamn/foradla/.
Din roll
Är just du en engagerad person som vill anta utmaningen att påverka utvecklingen inom el & automation? Du kommer att få en central funktion där du ansvarar för att planera och förbereda underhållsarbeten för att säkerställa driftsäkra och effektiva automationslösningar på ett säkert sätt. Du bidrar till att underhållsaktiviteter utförs effektivt och arbetar målinriktat för att våra anläggningar ska uppnå så hög tillgänglighet som möjligt. Din sociala förmåga spelar en betydande roll, eftersom du kommer att vara en central del i kommunikationen med både medarbetare och leverantörer. Du kommer att jobba i ett team om tre personer som är dina närmaste kollegor men du samarbetar brett inom hela sektionen.
Din vardag som planerare/beredare El/Automation på KA3/KK4 består bland annat av att:
- Hantera och planera inkomna felanmälningar inom teknikområdet.
- Beställa material och till viss del ritningsunderlag samt samordna underhållsinsatser.
- Vara en kontakt vid entreprenader med externa aktörer samt följa upp att tillståndskontroller enligt rondlistor utförs, uppdatera anläggningsregister och reservdelslistor i vårt affärssystem.
- Stötta arbetsplatsen som en mentor i vissa frågor och bidra med arbetsvägledning vid behov.
Det här har du med dig
Vi söker en engagerad och ansvarstagande person som trivs med att arbeta strukturerat, har god samarbetsförmåga och har ett högt säkerhetstänk. I ditt arbete ser du helheten och arbetar självständigt med ett analytiskt tänkesätt. Ödmjukhet, relationsbyggande och säkerhetsmedveten är egenskaper som värderas då vi värnar om en god arbetsmiljö.
För tjänsten krävs:
- Godkända gymnasiebetyg
- El & Automationsutbildning
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
- Anläggningskännedom
- God datorvana
- Erfarenhet av underhållsarbete & underhållssystem
- Erfarenhet av områden som instrumentering, styrsystem, ställverk, drivsystem eller elinstallationer
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, dagtid. Måndag-fredag.
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande gruppchef Cecilia Tylstedt
e-post: cecilia.tylstedt@lkab.com
telefon: 070 293 19 58
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara AB
(org.nr 556001-5835), https://lkab.com/
För detta jobb krävs körkort.
Lkab Jobbnummer
9797530