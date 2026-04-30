Planarkitekt till Plan- och byggnadsenheten i Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Plan- och byggnadsenheten består av 21 personer som med olika kompetenser och egenskaper bidrar till samhällsbyggandet i Laholms kommun. Inom enheten finns planarkitekter, bygglovshandläggare, handläggare för bostadsanpassning, kart- och mätningsingenjörer samt GIS - ingenjörer.
Enheten ansvarar för en stor del av samhällsbyggnadsprocessen och inom vårt uppdrag ligger detaljplan, bygglov och genomförande delen, tillsyn enligt PBL, bostadsanpassningsbidrag, upprättande och ajourhållning av kommunens kartverk, mätverksamhet, utveckling av GIS med mera.
Vill du bli en del i ett gott gäng på plan- och byggnadsenheten?
Vi söker en engagerad planarkitekt som brinner för att driva sina projekt framåt med hjälp av kommunikation och dialog såväl internt som externt.
Som planarkitekt hos oss ansvarar du för att leda dina detaljplaneuppdrag genom hela planprocessen från idé till färdigt planförslag och du kommer att arbeta med många spännande och utmanande uppgifter. Du upprättar planhandlingar, sköter kontakten med externa konsulter, gör underlag för beställningar av olika utredningar, föredrar för nämnden, sköter myndighetsutövningen i planprocessen och så vidare.
Genom hela arbetet har du nära dialog med kollegor inom enheten men även många andra professioner inom kommunens verksamheter som på olika sätt bidrar till samhällsbyggandet. Det är du som ansvarig handläggare som för dialog med politiker, exploatörer, allmänheten samt offentliga aktörer som t.ex. länsstyrelsen, markägare och konsulter.
Inom gruppen och enheten lär vi av varandra och delar med oss av våra olika kompetenser för att nå det bästa resultatet.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är utbildad planeringsarkitekt, landskapsarkitekt, samhällsplanerare eller motsvarande med inriktning mot fysisk planering eller har annan utbildning som vi bedömer vara likvärdig.
Du har en gestaltande förmåga och goda kunskaper om bland annat plan- och bygglagen och miljöbalken. Du har förmåga att översätta och omsätta dina kunskaper till detaljplaner som bidrar till att skapa ett hållbart Laholm.
Vi arbetar i Geosecma för ArcGIS och Arc Map så erfarenhet och kunskap inom detta och i övrigt god datorvana ser vi som meriterande
Som person är du nyfiken, drivande, prestigelös, och engagerad. Du arbetar strukturerat, lösningsfokuserat och med ständiga förbättringar. Ditt relationsskapande och kommunikativa förhållningssätt är en viktig förutsättning för att skapa goda resultat och ett bra samarbete.
Du bidrar med att föra in nya perspektiv och arbetar målmedvetet och resultatfokuserat. Det krävs att du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt, är noggrann med kvalitén samtidigt som du driver dina planprojekt framåt i förhållande till satt tidsplan.
Tjänsten förutsätter att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Vi tar stor hänsyn till personlig lämplighet.
Om anställningen
Antal tjänster: 1
Enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen Kontakt
Charlotta Hansson charlotta.hansson@laholm.se 043015284
9884030